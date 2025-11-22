लातेहार में नाबालिग आदिवासी लड़की से रेप! पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

Hindustan Hindi News
झारखंड के लातेहार में शर्मनाक घटना सामने आई है। जिले में 14 साल की एक आदिवासी लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने रेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

Sat, 22 Nov 2025 09:27 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लातेहार
झारखंड के लातेहार में शर्मनाक घटना सामने आई है। जिले में 14 साल की एक आदिवासी लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने रेप किया। यह घटना बुधवार को चांदवा थाना क्षेत्र के लधूप पंचायत में हुई, लेकिन तब सामने आई, जब पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ दिन में शिकायत दर्ज कराई।

इस मामले की जानकारी देते हुए चांदवा थाना प्रभारी रंधीर कुमार ने बताया किपॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए खोज अभियान शुरू किया गया है। कुमार ने बताया कि आरोपी लड़की को बहलाकर एक सुनसान स्थान पर ले गया और वहां उससे बलात्कार किया।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हम आरोपों की जांच कर रहे हैं। लड़की को कोई बाहरी चोट नहीं आई है। लातेहार के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि आरोपी वयस्क है और उसकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है।

