लातेहार में नाबालिग आदिवासी लड़की से रेप! पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

संक्षेप: झारखंड के लातेहार में शर्मनाक घटना सामने आई है। जिले में 14 साल की एक आदिवासी लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने रेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

झारखंड के लातेहार में शर्मनाक घटना सामने आई है। जिले में 14 साल की एक आदिवासी लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने रेप किया। यह घटना बुधवार को चांदवा थाना क्षेत्र के लधूप पंचायत में हुई, लेकिन तब सामने आई, जब पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ दिन में शिकायत दर्ज कराई।

इस मामले की जानकारी देते हुए चांदवा थाना प्रभारी रंधीर कुमार ने बताया किपॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए खोज अभियान शुरू किया गया है। कुमार ने बताया कि आरोपी लड़की को बहलाकर एक सुनसान स्थान पर ले गया और वहां उससे बलात्कार किया।