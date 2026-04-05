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हत्या के मामले में नाबालिग को सजा, धनबाद की कोर्ट ने भेजा जेल

Apr 05, 2026 08:25 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान
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धनबाद के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग को दोषी ठहराया है। बोर्ड ने मामले में नाबालिग को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। कतरास के गुहीबांध के पास वर्ष 2022 में मामूली विवाद में पवन कुमार केशरी की बेरहमी से पिटाई की गई थी।

हत्या के मामले में नाबालिग को सजा, धनबाद की कोर्ट ने भेजा जेल

धनबाद के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग को दोषी ठहराया है। बोर्ड ने इस मामले में नाबालिग को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। कतरास के गुहीबांध के पास वर्ष 2022 में मामूली विवाद में पवन कुमार केशरी की बेरहमी से पिटाई की गई थी। कई दिनों तक एसएनएमएमसीएच, कोलकाता और रांची रिम्स में इलाज के बाद 14 मई 2022 को पवन की मौत हो गई थी।

पवन की मौत के बाद कतरास पंजाबी मोहल्ला के लोगों ने वहां भारी हंगामा किया था। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कतरास थाना का घेराव किया था। बोर्ड ने हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में भी नाबालिगों को दोषी मानते हुए एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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बोर्ड के समक्ष सहायक लोक अभियोजक प्रखर श्रीवास्तव ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कुल 10 गवाहों का परीक्षण करवाया था। आरोप था कि एक शादी समारोह से लौट पवन कुमार केशरी और आरोपियों की गाड़ी कतरास भगत सिंह चौक के पास टकरा गई थी। इसे बाद गुहीबांध में घटना के दिन आरोपियों ने पवन केशरी के साथ मारपीट की थी। बोर्ड के समक्ष गवाहों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया व आरोपी की पहचान भी कर ली।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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