हत्या के मामले में नाबालिग को सजा, धनबाद की कोर्ट ने भेजा जेल
धनबाद के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग को दोषी ठहराया है। बोर्ड ने मामले में नाबालिग को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। कतरास के गुहीबांध के पास वर्ष 2022 में मामूली विवाद में पवन कुमार केशरी की बेरहमी से पिटाई की गई थी।
धनबाद के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग को दोषी ठहराया है। बोर्ड ने इस मामले में नाबालिग को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। कतरास के गुहीबांध के पास वर्ष 2022 में मामूली विवाद में पवन कुमार केशरी की बेरहमी से पिटाई की गई थी। कई दिनों तक एसएनएमएमसीएच, कोलकाता और रांची रिम्स में इलाज के बाद 14 मई 2022 को पवन की मौत हो गई थी।
पवन की मौत के बाद कतरास पंजाबी मोहल्ला के लोगों ने वहां भारी हंगामा किया था। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कतरास थाना का घेराव किया था। बोर्ड ने हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में भी नाबालिगों को दोषी मानते हुए एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
बोर्ड के समक्ष सहायक लोक अभियोजक प्रखर श्रीवास्तव ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कुल 10 गवाहों का परीक्षण करवाया था। आरोप था कि एक शादी समारोह से लौट पवन कुमार केशरी और आरोपियों की गाड़ी कतरास भगत सिंह चौक के पास टकरा गई थी। इसे बाद गुहीबांध में घटना के दिन आरोपियों ने पवन केशरी के साथ मारपीट की थी। बोर्ड के समक्ष गवाहों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया व आरोपी की पहचान भी कर ली।
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