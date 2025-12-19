झारखंड में नाबालिग नक्सली ने किया सरेंडर, 12 साल की उम्र में उठाया था हथियार

संक्षेप: झारखंड के सारंडा में 12 साल की उम्र से सक्रिय और विस्फोटक लूटकांड समेत कई वारदातों में शामिल नाबालिग नक्सली ने गुरुवार को राउरकेला पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिया।

झारखंड के सारंडा में सक्रिय और विस्फोटक लूटकांड समेत कई वारदातों में शामिल नाबालिग नक्सली ने गुरुवार को राउरकेला पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिया। एसपी कार्यालय में डीआईजी बृजेश राय व एसपी नितेश वाधबानी की मौजूदगी में कार्बाइन सौंप दी। प. सिंहभूम के जामदा का निवासी दक्षिण छोटानागरा डिवीजन का सदस्य था।

डीआईजी ने बताया कि नाबालिग नक्सली वर्ष 2022 में 12 साल की उम्र में ही रप्पा और गंगा से प्रभावित होकर 15 लाख के इनामी आरसीएम सदस्य मोछू उर्फ मेहतन उर्फ विभीषण उर्फ कम्बा मुर्मू के दस्ते में शामिल हो गया था। मोछू के दस्ते में रह वह सारंडा के बालिबा, तिरिलपोसी, लाईलोर, जमनडीह, जोजोडेरा समेत कोल्हान के जंगल में सक्रिय था।