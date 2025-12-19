Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़minor naxalite surrender in saranda jharkhand
झारखंड में नाबालिग नक्सली ने किया सरेंडर, 12 साल की उम्र में उठाया था हथियार

झारखंड के सारंडा में 12 साल की उम्र से सक्रिय और विस्फोटक लूटकांड समेत कई वारदातों में शामिल नाबालिग नक्सली ने गुरुवार को राउरकेला पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिया।

Dec 19, 2025 08:19 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
झारखंड के सारंडा में सक्रिय और विस्फोटक लूटकांड समेत कई वारदातों में शामिल नाबालिग नक्सली ने गुरुवार को राउरकेला पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिया। एसपी कार्यालय में डीआईजी बृजेश राय व एसपी नितेश वाधबानी की मौजूदगी में कार्बाइन सौंप दी। प. सिंहभूम के जामदा का निवासी दक्षिण छोटानागरा डिवीजन का सदस्य था।

डीआईजी ने बताया कि नाबालिग नक्सली वर्ष 2022 में 12 साल की उम्र में ही रप्पा और गंगा से प्रभावित होकर 15 लाख के इनामी आरसीएम सदस्य मोछू उर्फ मेहतन उर्फ विभीषण उर्फ कम्बा मुर्मू के दस्ते में शामिल हो गया था। मोछू के दस्ते में रह वह सारंडा के बालिबा, तिरिलपोसी, लाईलोर, जमनडीह, जोजोडेरा समेत कोल्हान के जंगल में सक्रिय था।

सरेंडर करने वाला नक्सली केबलांग थाना क्षेत्र में बांको पत्थर खदान से विस्फोटक लूट, केबलांग में रेल ट्रैक उड़ाने समेत कई वारदातों में शामिल था। उसके खिलाफ केबलांगमें तीन और बंडामुंडा जीआरपी में एक मामले दर्ज है। सारंडाके जंगल में अब भी कई इनामी नक्सली सक्रिय हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
