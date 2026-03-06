Hindustan Hindi News
फिर शर्मसार हुआ रांची! मूक-बधिर नाबालिग लड़की से रेप; आरोपी पकड़ा गया

Mar 06, 2026 09:50 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
रांची के बुढ़मू में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के हतनाई गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मूक-बधिर और मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग युवती को हवस का शिकार बनाया गया।

रांची के बुढ़मू में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के हतनाई गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक मूक-बधिर और मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग युवती को हवस का शिकार बनाया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

घटना दो मार्च की है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता गांव से सटे जंगल की ओर बकरी चराने गई थी। इसी दौरान गांव के ही फुचई मुंडा का पुत्र अमित मुंडा, जो पास के खेत में मटर की फसल की निगरानी कर रहा था, ने सुनसान जगह पाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने पर जब मां ने बेटी की हालत देखी, तो उन्हें संदेह हुआ। काफी कुरेदने पर पीड़िता ने किसी तरह परिजनों को आपबीती बताई। आरोपी ने पहले तो परिजनों को डरा-धमकाकर और पैसों का लालच देकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की।

पहले भी कर चुका है ये हरकत

बुधवार को होली का त्योहार होने के कारण परिजन गुरुवार को थाने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि अमित मुंडा एक आदतन अपराधी है। इससे पहले भी वह कई युवतियों के साथ ऐसी हरकतें कर चुका है और गांव में 5-6 बार पंचायती भी हुई, लेकिन वह हर बार बच निकलता था। उसकी हरकतों से परेशान होकर परिजनों ने साल 2011-12 में ही उसकी शादी करा दी थी, जिससे उसके बच्चे भी हैं।

क्या बोली पुलिस

इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी नवीन शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अमित मुंडा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच के लिए रांची भेजा गया है।

Jharkhand
