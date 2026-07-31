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नाबालिग के किडनैप और रेप के दोषी पर बड़ा फैसला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, खूंटी
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व्यवहार न्यायालय खूंटी ने नाबालिग से रेप और अपहरण के चर्चित मामले में गुरुवार को चार आरोपियों को दोषसिद्धि के बाद अलग-अलग सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने मुख्य आरोपी तपकरा निवासी शहबाज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

खूंटी में नाबालिग लड़की से रेप करने वाले को उम्रकैद की सजा
खूंटी में रेपिस्ट को उम्रकैद की सजा

व्यवहार न्यायालय खूंटी ने नाबालिग से रेप और अपहरण के चर्चित मामले में गुरुवार को चार आरोपियों को दोषसिद्धि के बाद अलग-अलग सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने मुख्य आरोपी तपकरा निवासी शहबाज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं सह-आरोपी हसनैन अंसारी उर्फ गोलू को पॉक्सो अधिनियम के तहत 25 वर्ष, मिराज अंसारी उर्फ अरबाज अंसारी को सात वर्ष और तनीषा परवीन उर्फ गुड़िया को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था केस

यह मामला 24 दिसंबर 2023 का है। घटना के दिन पीड़िता के पिता के बयान पर तपकरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन के अनुसार, 14 वर्षीय छात्रा चर्च से लौटने के बाद अपने एक मित्र के साथ भेलकी टोंगरी गई थी। इसी दौरान शहबाज खान और हसनैन अंसारी उर्फ गोलू मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने चाकू दिखाकर छात्रा के मित्र को वहां से भगा दिया और नाबालिग को जबरन अपने साथ ले गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता को चंचलाघाघ ले जाया गया, जहां मुख्य आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद सह-आरोपी ने भी दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता के विरोध के कारण वह सफल नहीं हो सका। बाद में मुख्य आरोपी छात्रा को घर छोड़ने का झांसा देकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप है।

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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अंजू कच्छप ने पैरवी की। अदालत में 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने 27 जुलाई को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। गुरुवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने चारों दोषियों को उनके अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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आरोपी के परिजनों ने पीड़िता को धमकाया

अभियोजन ने अदालत को बताया कि उस समय घर में मौजूद मिराज अंसारी उर्फ अरबाज अंसारी और तनीषा परवीन ने पीड़िता की सहायता नहीं की। आरोप है कि घर से निकलने के दौरान दोनों ने पीड़िता को डराया-धमकाया भी। किसी तरह घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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