झारखंड में नाबालिग छात्रा से बलात्कार, बीते कई महीनों से कोचिंग सेंटर संचालक कर रहा था वारदात

झारखंड के पलामू जिले के पनकी में स्थित एक कोचिंग सेंटर में नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लंबे समय से उसका यौन शोषण कर रहा था। पुलिस ने बताया कि इस वारदात को कोचिंग सेंटर का संचालक अंजाम दे रहा था। जिसकी पहचान तुलेश्वर यादव के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि वारदात के बाद वह फरार हो गया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश अभियान शुरू कर दिया है।