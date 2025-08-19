Minor girl raped by coaching centre instructor in Palamu of Jharkhand झारखंड में नाबालिग छात्रा से बलात्कार, बीते कई महीनों से कोचिंग सेंटर संचालक कर रहा था वारदात, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में नाबालिग छात्रा से बलात्कार, बीते कई महीनों से कोचिंग सेंटर संचालक कर रहा था वारदात

मामले की जानकारी देते हुए मेदिनीनगर की पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता दसवीं कक्षा की छात्रा है, और पिछले कई महीनों से आरोपी की कोचिंग में पढने के लिए आ रही थी। आरोपी की पहचान तुलेश्वर यादव के रूप में हुई है।

Sourabh Jain पीटीआई, मेदिनीनगर, झारखंडTue, 19 Aug 2025 09:57 PM
झारखंड के पलामू जिले के पनकी में स्थित एक कोचिंग सेंटर में नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लंबे समय से उसका यौन शोषण कर रहा था। पुलिस ने बताया कि इस वारदात को कोचिंग सेंटर का संचालक अंजाम दे रहा था। जिसकी पहचान तुलेश्वर यादव के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि वारदात के बाद वह फरार हो गया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश अभियान शुरू कर दिया है।

मामले की जानकारी देते हुए मेदिनीनगर महिला थाने की प्रभारी रूपा बाखला ने बताया कि पीड़िता दसवीं कक्षा की छात्रा है, और पिछले कई महीनों से आरोपी की कोचिंग में पढने के लिए आ रही थी। पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी लंबे समय से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था, जिसके कारण उसे अपने माता-पिता को यह बात बतानी पड़ी। बाखला ने बताया कि लड़की का मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई है