15 साल की लड़की से रेप के बाद हत्या, झारखंड में प्रेमी ने ही मार डाला; नदी किनारे फेंका शव
झारखंड के सिमडेगा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 15 साल की एक लड़की के साथ रेप करने के बाद उसके प्रेमी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 19 साल के आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
झारखंड के सिमडेगा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 15 साल की एक लड़की के साथ रेप करने के बाद उसके प्रेमी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 19 वर्षीय आरोपी को गुरुव को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि घटना 24 अक्टूबर को केरसई थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। लड़की उसी दिन से लापता थी और बुधवार को उसका शव गिरमा नदी के पास एक सुनसान इलाके में मिला।
आरोपी गिरफ्तार
इस मामले पर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृत लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
धोखे का था शक
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) रणवीर सिंह ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसे शक था कि लड़की उसे धोखा दे रही है, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन उसने लड़की को फोन कर नदी किनारे मिलने के लिए बुलाया था। उसके वहां पहुंचने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसने शव को रेत से ढककर छिपाने की भी कोशिश की। वहीं, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद गुरुवार को शव परिजनों को सौंप दिया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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