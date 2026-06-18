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रांची में नाबालिग पर सितम! नाबालिग से रेप के बाद बेरहमी से पीटा; बच्ची का गला दबाकर किया अधमरा

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के रांची में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

रांची में नाबालिग पर सितम! नाबालिग से रेप के बाद बेरहमी से पीटा; बच्ची का गला दबाकर किया अधमरा

रांची के मांडर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का प्रयास किए जाने का एक मामला सामने आया है। इस संबंध में बुधवार को मांडर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि, यह जघन्य घटना पीड़िता के साथ लगभग तीन सप्ताह पूर्व घटित हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी के परिजनों के खौफ के कारण इतने दिनों तक चुप रहा और थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं करा सका था।

घटना के समय पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे

पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, घटना के वक्त पीड़िता के माता-पिता गैस का केवाईसी कराने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाले इब्राहिम अंसारी का पुत्र मंसूर अंसारी जबरन घर में घुस गया। उसने घर में मौजूद अन्य बच्चों को पैसे देकर सामान खरीदने के बहाने दुकान भेज दिया और अकेले पाकर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।

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आरोपी के परिजनों से शिकायत करने पर मिली जान से मारने की धमकी

पीड़ित परिवार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि घटना के बाद जब उन्होंने मंसूर के परिजनों से इस बात की शिकायत की, तो वे लोग उल्टे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। इधर, पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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विरोध करने पर पीड़िता को बेरहमी से पीटा, मरा समझकर भागा आरोपी

पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए इसका विरोध किया और शोर मचाने लगी, तो आरोपी मंसूर अंसारी ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। राज खुलने के डर से उसने पीड़िता को जान से मारने की नीयत से उसके गले को अपने पैर से दबा दिया। जब बच्ची बेसुध हो गई और आरोपी को लगा कि वह मर चुकी है, तब वह उसे वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वहीं, शाम को जब माता-पिता घर लौटे तो उन्होंने बच्ची को अचेत अवस्था में पाया। आनन-फानन में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसकी जान बच सकी।

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इस मामले की जानकारी देते हुए मांडर के थाना प्रभारी मनोज करमाली ने बताया कि पीड़ित नाबालिग का लिखित आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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