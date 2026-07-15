नाबालिग लड़की को किडनैप किया, घर में कैद कर कई दिनों तक गैंगरेप; रांची में 4 गिरफ्तार
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 16 साल की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इसके साथ ही दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है।
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 16 साल की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इसके साथ ही दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीड़िता अपनी 13 साल की सहेली के साथ 10 जुलाई को घर से बाहर निकलने के बाद लापता हो गई थी। उन्होंने बताया कि यह मामला रविवार को उस समय सामने आया जब पीड़िता की सहेली आरोपियों के चंगुल से भाग निकली और पुलिस को घटना की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता की दोस्त सुरक्षित बच गयी।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पीड़िता को बचाया। हटिया के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नीरज कुमार ने बताया कि हमने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पीड़िता को रविवार को एक घर से बचाया गया और सोमवार को उसकी मेडिकल जांच कराई गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध कबूल किया है। जुर्म कबूल करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
आरोपियों में 2 नाबालिग
इस मामले पर बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों वयस्कों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया जबकि दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने जांचकर्ताओं को बताया कि आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर रखा और दो दिनों तक उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने पीड़िता को 'क्लोरोफॉर्म' सुंघाकर बेहोश करने के बाद उसका अपहरण किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के पिता के बयान के आधार पर रविवार को एफआईआर दर्ज की गई है।
दुष्कर्म के दोषियों की 22 वर्ष की सजा बरकरार
हाईकोर्ट ने एक आदिवासी दुष्कर्म पीड़िता के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों की 22 वर्ष की कठोर कारावास की सजा बरकरार रखी है। हालांकि, पीड़िता की उम्र प्रमाणित रूप से साबित नहीं होने के कारण अदालत ने पॉक्सो एक्ट और अपहरण के दोनों को दोष मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट स्थिति है। पुलिस जांच और अभियोजन की गंभीर लापरवाही का कारण बनी।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने जॉनल सवैयां और जोहर टोप्पो को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(ड) (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत दोषी मानते हुए उनकी 22 वर्षों की सजा सही ठहराया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की गवाही पूरी तरह विश्वसनीय है और उसे के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म का अपराध सिद्ध होता है।
उम्र साबित करने में जांच एजेंसी फेल
पीड़िता के स्कूल की पंजी की उम्र साबित करने में जांच एजेंसी पूरी तरह विफल रही। जांच अधिकारी ने एक स्कूल प्रमाणपत्र पर भरोसा किया, जो कथित तौर पर वर्ष 2011 का था, जबकि घटना 2016 की थी। दूसरा हाई स्कूल प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक की गवाही भी लिए बगैर पेश नहीं किया गया, जिससे उस दस्तावेज की कोई कानूनी महत्व नहीं रह गया। घटना 2016 की थी। पीड़ित हिंदू धर्म के एक जंगल में पीड़िता लड़की चुने गई थी, इसी दौरान घटना हुई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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