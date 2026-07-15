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नाबालिग लड़की को किडनैप किया, घर में कैद कर कई दिनों तक गैंगरेप; रांची में 4 गिरफ्तार

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 16 साल की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इसके साथ ही दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है।

नाबालिग लड़की को किडनैप किया, घर में कैद कर कई दिनों तक गैंगरेप; रांची में 4 गिरफ्तार

झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां 16 साल की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इसके साथ ही दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीड़िता अपनी 13 साल की सहेली के साथ 10 जुलाई को घर से बाहर निकलने के बाद लापता हो गई थी। उन्होंने बताया कि यह मामला रविवार को उस समय सामने आया जब पीड़िता की सहेली आरोपियों के चंगुल से भाग निकली और पुलिस को घटना की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता की दोस्त सुरक्षित बच गयी।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पीड़िता को बचाया। हटिया के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नीरज कुमार ने बताया कि हमने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पीड़िता को रविवार को एक घर से बचाया गया और सोमवार को उसकी मेडिकल जांच कराई गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध कबूल किया है। जुर्म कबूल करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

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आरोपियों में 2 नाबालिग

इस मामले पर बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चारों वयस्कों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया जबकि दोनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने जांचकर्ताओं को बताया कि आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर रखा और दो दिनों तक उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने पीड़िता को 'क्लोरोफॉर्म' सुंघाकर बेहोश करने के बाद उसका अपहरण किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के पिता के बयान के आधार पर रविवार को एफआईआर दर्ज की गई है।

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दुष्कर्म के दोषियों की 22 वर्ष की सजा बरकरार

हाईकोर्ट ने एक आदिवासी दुष्कर्म पीड़िता के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों की 22 वर्ष की कठोर कारावास की सजा बरकरार रखी है। हालांकि, पीड़िता की उम्र प्रमाणित रूप से साबित नहीं होने के कारण अदालत ने पॉक्सो एक्ट और अपहरण के दोनों को दोष मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट स्थिति है। पुलिस जांच और अभियोजन की गंभीर लापरवाही का कारण बनी।

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जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने जॉनल सवैयां और जोहर टोप्पो को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(ड) (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत दोषी मानते हुए उनकी 22 वर्षों की सजा सही ठहराया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की गवाही पूरी तरह विश्वसनीय है और उसे के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म का अपराध सिद्ध होता है।

उम्र साबित करने में जांच एजेंसी फेल

पीड़िता के स्कूल की पंजी की उम्र साबित करने में जांच एजेंसी पूरी तरह विफल रही। जांच अधिकारी ने एक स्कूल प्रमाणपत्र पर भरोसा किया, जो कथित तौर पर वर्ष 2011 का था, जबकि घटना 2016 की थी। दूसरा हाई स्कूल प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक की गवाही भी लिए बगैर पेश नहीं किया गया, जिससे उस दस्तावेज की कोई कानूनी महत्व नहीं रह गया। घटना 2016 की थी। पीड़ित हिंदू धर्म के एक जंगल में पीड़िता लड़की चुने गई थी, इसी दौरान घटना हुई।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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