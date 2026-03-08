Hindustan Hindi News
पाकुड़ में नाबालिग को सड़क से उठाकर गैंगरेप! 6 लड़कों ने तीन दिन तक की हैवानियत

Mar 08, 2026 08:07 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, पाकुड़
झारखंड के पाकुड़ में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां सड़क पर जा रही नाबालिग लड़की को 6 युवक उठा ले गए और 3 दिनों तक गैंगरेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पाकुड़ में नाबालिग को सड़क से उठाकर गैंगरेप! 6 लड़कों ने तीन दिन तक की हैवानियत

पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ छह युवकों ने तीन दिनों तक रेप किया। इस मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शेष तीन की तलाश जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि घटना 17 फरवरी की है, लेकिन पीड़िता द्वारा छह मार्च को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़िता के मुताबिक, वह घर से दुकान जाने के लिए निकली थी, तभी युवकों के समूह ने उसे जबरन हाइवा पर बैठा लिया। उसे तीन दिन तक साथ रखकर रेप किया।

पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

पीड़िता के आवेदन के आधार पर मालपहाड़ी ओपी में कांड संख्या-37/2026, धारा-70 (2) बीएनएस और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने दशरथ किस्कू, सकल टूडू और प्रधान मरांडी को गिरफ्तार किया। वारदात में प्रयुक्त हाइवा जेएच 16 एच-0651 को भी जब्त कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि गायबथान निवासी प्रधान मरांडी उर्फ मुखिया हाइवा चालक है।

चिलगांव निवासी सकल टूडू खलासी का काम करता था। गिरफ्तार आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। छापेमारी दल में मालपहाड़ी ओपी प्रभारी राहुल गुप्ता, पुलिस अवर निरीक्षक परमहंस प्रसाद, सनि मंगल किस्कू, शुभजीत कुमार, अयोध्या राम, प्रदीप कुमार, सुनील रजक सहित अन्य शामिल थे।

