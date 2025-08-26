झारखंड के दुमका में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप, दोस्त को मारा-पीटा; 5 लड़के गिरफ्तार

हैवानियत भरी वारदात काठीकुंड थाना क्षेत्र में आदिम जनजाति पहाड़ियां समुदाय की एक नाबालिग लड़की के साथ हुई है। गैंग रेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस मामले में सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

झारखंड के दुमका जिले से नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। हैवानियत भरी वारदात काठीकुंड थाना क्षेत्र में आदिम जनजाति पहाड़ियां समुदाय की एक नाबालिग लड़की के साथ हुई है। गैंग रेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस मामले में सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

दुमका के पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने के मुताबिक यह घटना सोमवार को आधी रात के समय करीब 12 से 1 बज़े के बीच घटी थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र निवासी आदिम जनजाति समुदाय का एक युवक भी उस रात लड़की के साथ था। वह कोयला ढोने वाले एक हाईवा में उपचालक ( खलासी ) का काम करता है।

बीते 25 अगस्त की रात में वह युवक खदान से कोयला लेकर दुमका की ओर जा रहा था। रास्ते में हाइवा के चालक ने काठीकुंड थाना क्षेत्र के एक लाइन होटल में अपने वाहन को रोका और खाना खाया। इसी बीच उपचालक (खलासी) अजय देहरी ने अपने हाइवा चालक से कहा कि आप दुमका में कोयला अनलोड कर वापस आइये, उसके बाद मैं यहीं से आपके साथ चलूंगा।

हाईवा के जाने के बाद अजय देहरी लाइन होटल से कुछ दूर रहने वाली नाबालिग पीड़िता को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता उससे मिलने पहुंची तो आधी रात हो चुकी थी। दोनों बातचीत करते हुए जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में पांच लड़के वहां आ गए और कहा कि तुम दोनों इतनी रात में क्या कर रहे हो? यह कहकर उन पांचों आरोपियों ने अजय देहरी की पिटाई कर उसे भगा दिया। उसके बाद पांचो लड़कों ने किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया।