दोस्त के साथ घर लौट रही थी मासूम..., झारखंड में 8-10 लोगों ने नाबालिग लड़की का किया गैंगरेप

Feb 22, 2026 05:41 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, गुमला
पुलिस के मुताबिक, लड़की अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी, तभी 8-10 अनजान लोगों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

झारखंड के गुमला से नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। घटना जिले के रायडीह इलाके में हुई है। पुलिस के मुताबिक, लड़की अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी, तभी 8-10 अनजान लोगों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

रायडीह पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज संदीप कुमार यादव ने कहा, “हमने लड़की के बयान के आधार पर शनिवार को FIR दर्ज की। उसने पुलिस को बताया कि वह अपने एक दोस्त के साथ पैदल घर लौट रही थी, तभी अचानक आदमियों के इस ग्रुप ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने उसके दोस्त को पीटा, लड़की को ज़बरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ रेप किया।”

झारखंड के गुमला में 16 वर्षीय नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की दुष्कर्म संबंधी धाराओं के साथ POCSO Act, 2012 के तहत कड़ी कार्रवाई होती है। POCSO में कठोर कारावास, आजीवन सजा तक का प्रावधान है, जबकि गैंगरेप के मामलों में न्यूनतम सजा भी लंबी अवधि की निर्धारित की गई है।

कानून के अनुसार, नाबालिग से दुष्कर्म को “अग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट” माना जाता है। POCSO की धारा 5 और 6 के तहत दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या कुछ मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। गैंगरेप के मामलों में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराएं भी लागू होती हैं, जिनमें कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

अंत में आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, देश में हर वर्ष हजारों दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हैं। 2022-23 के डेटा के मुताबिक प्रतिदिन औसतन 85 से अधिक रेप के मामले दर्ज किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि कई मामले सामाजिक दबाव या भय के कारण दर्ज ही नहीं हो पाते।

