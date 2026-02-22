दोस्त के साथ घर लौट रही थी मासूम..., झारखंड में 8-10 लोगों ने नाबालिग लड़की का किया गैंगरेप
पुलिस के मुताबिक, लड़की अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी, तभी 8-10 अनजान लोगों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
झारखंड के गुमला से नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। घटना जिले के रायडीह इलाके में हुई है। पुलिस के मुताबिक, लड़की अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी, तभी 8-10 अनजान लोगों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
रायडीह पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज संदीप कुमार यादव ने कहा, “हमने लड़की के बयान के आधार पर शनिवार को FIR दर्ज की। उसने पुलिस को बताया कि वह अपने एक दोस्त के साथ पैदल घर लौट रही थी, तभी अचानक आदमियों के इस ग्रुप ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने उसके दोस्त को पीटा, लड़की को ज़बरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ रेप किया।”
झारखंड के गुमला में 16 वर्षीय नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की दुष्कर्म संबंधी धाराओं के साथ POCSO Act, 2012 के तहत कड़ी कार्रवाई होती है। POCSO में कठोर कारावास, आजीवन सजा तक का प्रावधान है, जबकि गैंगरेप के मामलों में न्यूनतम सजा भी लंबी अवधि की निर्धारित की गई है।
कानून के अनुसार, नाबालिग से दुष्कर्म को “अग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट” माना जाता है। POCSO की धारा 5 और 6 के तहत दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या कुछ मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। गैंगरेप के मामलों में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराएं भी लागू होती हैं, जिनमें कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
अंत में आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, देश में हर वर्ष हजारों दुष्कर्म के मामले दर्ज होते हैं। 2022-23 के डेटा के मुताबिक प्रतिदिन औसतन 85 से अधिक रेप के मामले दर्ज किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि कई मामले सामाजिक दबाव या भय के कारण दर्ज ही नहीं हो पाते।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें