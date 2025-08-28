झारखंड के गोड्डा में मदरसे में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी, परिवार ने लगाया रेप का आरोप

लड़की महागामा क्षेत्र में स्थित इस्लामी शिक्षण संस्थान की छात्रा थी। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि मदरसे के मौलवी ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसके कारण उसने अपनी जान दे दी।

झारखंड के गोड्डा जिले में बृहस्पतिवार को एक मदरसे में 14 साल की लड़की का शव फंदे से लटका मिला। लड़की महागामा क्षेत्र में स्थित इस्लामी शिक्षण संस्थान की छात्रा थी। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि मदरसे के मौलवी ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसके कारण उसने अपनी जान दे दी।

पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज्जाक (60) नामक मौलवी ने सुबह करीब सात बजे इसकी सूचना पुलिस को दी। महागामा के एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। हम केवल आरोपों के आधार पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे ताकि पता चल सके कि यह आत्महत्या थी या कुछ और।

हालांकि पहली बार देखने पर आत्महत्या जैसा ही लग रहा है। एसडीपीओ ने कहा कि पीड़ित परिवार ने अब तक किसी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लड़की के मामा ने आरोप लगाया कि मौलवी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने कहा, उसका शव कमरे से निकालकर दूसरी जगह क्यों रखा गया? गालों पर चोट के निशान हैं।

लड़की के मामा ने कहा कि हमें शक है कि मौलवी ने उसका यौन उत्पीड़न किया होगा, जिसके कारण उसने आत्महत्या की। उन्होंने दावा किया कि मौलवी पर पहले भी इसी तरह के आरोप लग चुके हैं। स्थानीय कांग्रेस विधायक एवं राज्य सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने घटना की उचित जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।