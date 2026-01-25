Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़minor boy killed in khunti over suspicion of black magic
झारखंड में खौफनाक वारदात, डायन-बिसाही के शक में कुदाल से मारकर मासूम की हत्या

झारखंड में खौफनाक वारदात, डायन-बिसाही के शक में कुदाल से मारकर मासूम की हत्या

संक्षेप:

झारखंड के खूंटी जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक मासूम की कुदाल से मारकर हत्या कर दी गई।

Jan 25, 2026 09:51 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, खूंटी
share Share
Follow Us on

झारखंड के खूंटी में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां डायन-बिसाही के विवाद में गुरुवार को सात वर्षीय बच्चे विष्णु मुंडा की हत्या कर दी गई। मामले में मारंगहादा पुलिस ने शनिवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में लांदुपटोला बीमाडीह निवासी जगरनाथ मुंडा उर्फ जगर मुंडा और रघु मुंडा शामिल हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कुदाल और मृतक की चप्पल बरामद कर ली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार, रघु मुंडा के पोते की मौत तीन महीने पहले हो गई थी। उसे शक था कि गांव के लक्ष्मण मुंडा की पत्नी द्वारा जादू-टोना करने से उसके पोते की जान गई है। इसका बदला लेने के लिए रघु मुंडा ने जगरनाथ मुंडा के साथ मिलकर गुरुवार को जंगल के पास खेल रहे लक्ष्मण मुंडा के पुत्र विष्णु मुंडा को कुदाल की बेंत से सिर पर वार कर मार डाला। इधर, पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकर की है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।