गुमला में दर्दनाक हादसा! पुआल के ढेर में जिंदा जल गया मासूम

संक्षेप: झारखंड के गुमला में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के कामडारा थाना क्षेत्र के सरिता गांव में मंगलवार की देर शाम आग में झुलसे मासूम 1.5 साल के नमन लुगून की मौत हो गई।

झारखंड के गुमला में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के कामडारा थाना क्षेत्र के सरिता गांव में मंगलवार की देर शाम आग में झुलसे मासूम डेढ़ साल के नमन लुगून की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, नमन पुआल के ढेर में खेलते हुए लेटा था। पास ही कुछ अन्य बच्चे भी खेल रहे थे। खेल-खेल में बच्चों ने माचिस जलाई और अनजाने में पुआल में आग लग गई। इस हादसे में झुलसे बच्चे की मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, माचिस की तीली से आग लगी और तेजी से फैलने लगी, तो बच्चे डरकर वहां से भाग गए, लेकिन नमन बाहर नहीं निकल सका और आग की लपटों में घिर गया। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़े और आग बुझाकर गंभीर रूप से झुलसे नमन को अस्पताल ले गए। गुमला सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स, रांची रेफर किया गया। लेकिन 90 प्रतिशत से अधिक झुलस चुके नमन ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

ट्रक पलटने के बाद आग का गोला बना, चालक जिंदा जला बुधवार की सुबह एक अत्यंत दर्दनाक सड़क दुर्घटना में राजस्थान के एक ट्रक चालक की जलकर मौत हो गई। यह भीषण हादसा खूंटी-सिमडेगा मुख्य पथ पर तोरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरगी गांव के समीप लगभग 10:45 बजे हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक के पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई।