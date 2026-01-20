वन सीमा से 1KM दायरे में खनन पर हाई कोर्ट की रोक, भट्ठे की मिट्टी के लिए मंजूरी जरूरी

संक्षेप: राज्य में खनन और मिट्टी के उपयोग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अब भट्टा संचालकों को मिट्टी उपयोग के लिए पर्यावरण मंजूरी लेनी पड़ेगी और कोर्ट ने वन क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगा दी है।

झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि ईंट भट्ठा संचालकों को ईंट निर्माण के लिए मिट्टी उत्खनन से पहले पर्यावरण की स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की अनुमति (सीटीओ) लेना आवश्यक होगा। संचालकों को कमाई का निर्धारित हिस्सा डीएमएफटी (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट) में भी जमा करना होगा। फैसले के साथ ही अदालत ने ईंट भट्टा संचालकों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने वन सीमा के एक किलोमीटर दायरे में खनन पर भी रोक लगा दी है।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने सोमवार को फैसले में कहा कि ईंट बनाने में उपयोग होने वाली मिट्टी लघु खनिज (माइनर मिनरल) की श्रेणी में आती है, इसलिए उसपर झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रुल्स 2004 पूरी तरह लागू होंगे। ईंट निर्माण प्रक्रिया मिट्टी उत्खनन से शुरू होती है। मिट्टी निकालने और ईंट बनाने की प्रक्रिया को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। मिट्टी भी पर्यावरण का अहम हिस्सा है। बड़े पैमाने पर उत्खनन से भूमि, जल और वायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र पहले ही ईंट निर्माण की मिट्टी को ‘माइनर मिनरल’ घोषित कर चुका है। ऐसे में उत्खनन पर खनिज से जुड़े सभी नियम लागू होंगे।

बता दें कि ईंट भट्ठा संचालकों ने अर्जी दायर कर दावा किया था कि ईंट निर्माण के लिए मिट्टी निकालना खनन की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए इसके लिए न तो पर्यावरण स्वीकृति और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन के अनुमति की जरूरत है और न ही डीएमएफटी का भुगतान लिया जा सकता है।