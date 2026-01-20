Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़mining in 1 km forest range is prohibited inviromental approval is mandatory for brick field
वन सीमा से 1KM दायरे में खनन पर हाई कोर्ट की रोक, भट्ठे की मिट्टी के लिए मंजूरी जरूरी

वन सीमा से 1KM दायरे में खनन पर हाई कोर्ट की रोक, भट्ठे की मिट्टी के लिए मंजूरी जरूरी

संक्षेप:

राज्य में खनन और मिट्टी के उपयोग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अब भट्टा संचालकों को मिट्टी उपयोग के लिए पर्यावरण मंजूरी लेनी पड़ेगी और कोर्ट ने वन क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगा दी है।

Jan 20, 2026 07:50 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि ईंट भट्ठा संचालकों को ईंट निर्माण के लिए मिट्टी उत्खनन से पहले पर्यावरण की स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की अनुमति (सीटीओ) लेना आवश्यक होगा। संचालकों को कमाई का निर्धारित हिस्सा डीएमएफटी (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट) में भी जमा करना होगा। फैसले के साथ ही अदालत ने ईंट भट्टा संचालकों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने वन सीमा के एक किलोमीटर दायरे में खनन पर भी रोक लगा दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने सोमवार को फैसले में कहा कि ईंट बनाने में उपयोग होने वाली मिट्टी लघु खनिज (माइनर मिनरल) की श्रेणी में आती है, इसलिए उसपर झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रुल्स 2004 पूरी तरह लागू होंगे। ईंट निर्माण प्रक्रिया मिट्टी उत्खनन से शुरू होती है। मिट्टी निकालने और ईंट बनाने की प्रक्रिया को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। मिट्टी भी पर्यावरण का अहम हिस्सा है। बड़े पैमाने पर उत्खनन से भूमि, जल और वायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र पहले ही ईंट निर्माण की मिट्टी को ‘माइनर मिनरल’ घोषित कर चुका है। ऐसे में उत्खनन पर खनिज से जुड़े सभी नियम लागू होंगे।

ये भी पढ़ें:चारा घोटाले में 28 साल बाद संपत्ति रिकवर करने की तैयारी, HC में सुनवाई शुरू

बता दें कि ईंट भट्ठा संचालकों ने अर्जी दायर कर दावा किया था कि ईंट निर्माण के लिए मिट्टी निकालना खनन की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए इसके लिए न तो पर्यावरण स्वीकृति और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन के अनुमति की जरूरत है और न ही डीएमएफटी का भुगतान लिया जा सकता है।

वन सीमा से एक किमी के दायरे में खनन पर रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने वन सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में पत्थर खदानों और क्रशर के लिए नयी अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि यदि पूर्व में ऐसी कोई अनुमति दी गयी है तो बोर्ड तत्काल इसका सर्वे कर पहले से दी गयी अनुमति की सूची कोर्ट में पेश करे, ताकि आगे के आदेश पर विचार किया जा सके। कोर्ट ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को एक किलोमीटर के बफर जोन में अवैध खनन या क्रशर संचालन पर लगातार नजर रखने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में किसी भी संरक्षित वन की सीमा से एक किलोमीटर में पत्थर खनन या स्टोन क्रशर के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News Jharkhand High Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।