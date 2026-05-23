कोयला क्षेत्र में पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, अब न्यूनतम 1 हजार रुपए मिलेगी फैमिली पेंशन
भारत सरकार ने कोयला खान पेंशन (संशोधन) योजना-2026 को अधिसूचित किया है, जिससे पुरानी कोयला खान फैमिली पेंशन योजना 1971 के तहत आनेवाले हजारों फैमिली पेंशनभोगियों को राहत मिली है। अब उन्हें न्यूनतम पेंशन एक हजार प्रतिमाह मिलेगी।
भारत सरकार ने कोयला खान पेंशन (संशोधन) योजना-2026 को अधिसूचित किया है, जिससे पुरानी कोयला खान फैमिली पेंशन योजना 1971 के तहत आनेवाले हजारों फैमिली पेंशनभोगियों को राहत मिली है। अब उन्हें न्यूनतम पेंशन एक हजार प्रतिमाह मिलेगी। यह जानकारी कोयला खान भविष्य निधि संगठन की ओर से जनसंपर्क अधिकारी रवि सिन्हा ने दी।
मिली जानकारी के अनुसार, ये पेंशनभोगी पहले के न्यूनतम पेंशन संशोधन के लाभ से वंचित रह गए थे। ताजा अधिसूचना के साथ संशोधित पेंशन राशि अब एक हजार रुपए प्रतिमाह तय कर दी गई है, जो आठ मार्च-2024 से प्रभावी है। आकलन कर अगले माह से भुगतान किया जाएगा। लाभुकों को एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। लगभग 16 हजार फैमिली पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। सीएमपीएफओ प्रबंधन की ओर से बताया गया कि वह पेंशनभोगियों के कल्याण व समावेशी सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मालूम हो कि सीएमपीएफ पेंशन एक्ट-1998 में पहले संशोधन हुआ था और इस एक्ट के तहत आने वाले पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन एक हजार मिल रहा था। तब कोल माइंस फैमिली पेंशनन स्कीम 1971 को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए के दायरे में नहीं लाया गया था। फैमिली पेंशन को न्यूनतम एक हजार रुपए करने की लंबे समय से मांग हो रही थी। अधिसूचना के साथ यह मांग पूरी हो गई।
अधिसूचना का मतलब
पुरानी फैमिली पेंशन योजना के पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। पहले हुई चूक में सुधार एवं कोयला क्षेत्र के परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। पुराने पेंशनभोगियों के अधिकार और कल्याण को मान्यता मिली।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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