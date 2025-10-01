'मेरी मौत के जिम्मेदार 4 लोग', झारखंड में पुलिस चालक ने कर लिया सुसाइड; क्या थी वजह

झारखंड में एक पुलिस चालक ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले उसने एक वीडियो बनाया और अपनी मौत का जिम्मेदार चार लोगों को बताया है।

झारखंड के कोडरमा जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पुलिस लाइन के एक चालक ने पहले थाना प्रभारी पर आरोप लगाया और उसके बाद सल्फास की गोली खाकर जान दे दी। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो में चालक ने आरोप लगाया कि दोनों थाना प्रभारियों ने मिलकर उनपर झूठा आरोप लगाकर सस्पेंड करा दिया।

किनपर लगाया आरोप मंसूर आलम नाम के पुलिस लाइन के चालक ने पहले एक वीडियो बनाया। वीडियो में चालक ने जयनगर थाना प्रभारी बब्लू कुमार सिंह, अरविंद हांसदा, डोमचांच थाना प्रभारी ओमप्रकाश यादव, साहनी रमेश मरांडी पर गंभीर आरोप लगाया। मंसूर अहमद ने आरोप लगाया है कि उनपर झूठा आरोप लगाकर सस्पेंड करवाया गया है। जयनगर और डोमचांच थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंसूर अहमद ने कहा कि किसी से मेरी कोई बहस भी नहीं हुई थी। इन सभी ने मिलकर मुझे बहुत परेशान किया और अब मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूं।