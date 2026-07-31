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सिर्फ मानसिक बीमारी कह देने से नहीं मिलेगा तलाक, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल मानसिक बीमारी का आरोप लगाकर विवाह तलाक नहीं लिया जा सकता। यदि पति या पत्नी अपने जीवनसाथी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर तलाक मांगते हैं, तो उन्हें इसके समर्थन में ठोस, विश्वसनीय और मेडिकल प्रूफ प्रस्तुत करने होंगे।

झारखंड हाई कोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल मानसिक बीमारी का आरोप लगाकर विवाह तलाक नहीं लिया जा सकता। यदि पति या पत्नी अपने जीवनसाथी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर तलाक मांगते हैं, तो उन्हें इसके समर्थन में ठोस, विश्वसनीय और चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। पर्याप्त प्रमाण के अभाव में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पति की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मामला गिरिडीह के एक दंपति से जुड़ा है। पति ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि शादी की पहली रात ही उसे पत्नी के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की जानकारी मिली। उसका आरोप था कि पत्नी के परिवार ने यह तथ्य विवाह से पहले छिपाया था, इसलिए मानसिक बीमारी और क्रूरता के आधार पर विवाह समाप्त किया जाए। हालांकि पत्नी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और दहेज में चारपहिया वाहन की मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित किया गया।

मानसिक बीमारी का नहीं पेश कर पाए सबूत

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पति ने मानसिक बीमारी के आरोप के समर्थन में कोई चिकित्सीय दस्तावेज या ऐसा ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे यह साबित हो सके कि पत्नी असाध्य मानसिक रोग से पीड़ित थी। अदालत ने कहा कि केवल मौखिक आरोप या पारिवारिक गवाहों के बयान पर्याप्त नहीं माने जा सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति क्रूरता का आरोप भी साबित नहीं कर सका। रिकॉर्ड में ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि पत्नी के व्यवहार के कारण पति के लिए वैवाहिक जीवन जारी रखना असंभव हो गया था। फैमिली कोर्ट से तलाक की याचिका खारिज करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक बीमारी को तलाक का आधार तभी माना जा सकता है, जब यह विश्वसनीय साक्ष्यों से सिद्ध हो और बीमारी इतनी गंभीर हो कि दूसरे पक्ष से साथ रहना व्यावहारिक रूप से संभव न रह जाए। केवल आरोपों के आधार पर तलाक की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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प्रार्थी ने दायर की थी याचिका

लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को समय पर जमानत दिलाने संबंधी नियमों में सुधार की मांग को लेकर प्रार्थी स्टेन स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आंशिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि कई गरीब और असहाय विचाराधीन कैदी आर्थिक एवं अन्य कारणों से समय पर जमानत याचिका दाखिल नहीं कर पाते। कई मामलों में चार्जशीट दाखिल होने में देरी होती है, जबकि कुछ कैदी जमानत मिलने के बाद भी बेल बांड भरने में सक्षम नहीं होते। वहीं, यदि किसी तकनीकी कारण से जमानत याचिका खारिज हो जाती है, तो वे दोबारा याचिका दायर करने की स्थिति में भी नहीं रहते। ऐसे मजबूर कैदियों की रिहाई के लिए प्रभावी और व्यावहारिक नियम बनाए जाने का आग्रह किया।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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