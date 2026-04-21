250 जवानों ने 200 ठिकानों पर मारा छापा, हजारीबाग में 24 घंटे में 57 अपराधी गिरफ्तार
सोमवार और मंगलवार (20/21 अप्रैल) की रात को एक साथ कई थाना क्षेत्रों में की गई छापेमारी में पुलिस ने 57 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर सुनियोजित तरीके से की गई, जिसमें जिले भर में व्यापक स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया।
झारखंड के हजारीबाग जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सोमवार और मंगलवार (20/21 अप्रैल) की रात को एक साथ कई थाना क्षेत्रों में की गई छापेमारी में पुलिस ने 57 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर सुनियोजित तरीके से की गई, जिसमें जिले भर में व्यापक स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया।
अभियान के तहत 69 विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिनमें 253 पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे। इन टीमों ने करीब 200 संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ दबिश देकर अपराधियों को पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने केवल गिरफ्तारी ही नहीं की, बल्कि लंबित मामलों के निष्पादन में भी तेजी दिखाई। 24 घंटे के भीतर कुल 118 वारंटों का निष्पादन किया गया, जिसमें जमानती, गैर-जमानती वारंट, रिकॉल और आत्मसमर्पण से जुड़े मामले शामिल हैं। इसके अलावा 11 मामलों में इश्तिहार और कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्ती जारी रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी चलाए जाएंगे। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि यदि किसी क्षेत्र में कोई संदिग्ध व्यक्ति या फरार अपराधी छिपा हो, तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी थाना को दें। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड की एक अन्य खबर की बात करें तो महाराष्ट्र के ठाणे में हत्या के एक मामले में नौ साल से फरार आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया। मीरा भायंदर-वसई विरार के सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) मदन बल्लाल ने सोमवार को बताया कि कथित तौर पर भाड़े के हत्यारे और मुख्य आरोपी राजेश उर्फ उत्तम मुनेश्वर रविदास (34) को 15 अप्रैल को झारखंड के हजारीबाग से पकड़ा गया।
उन्होंने बताया कि छह अप्रैल, 2017 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के काशिमीरा पुलिस थाना क्षेत्र के मीरा गांव में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने शामू लाहिड़ी गौड़ (40) की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारी के अनुसार, जांच के दौरान पता चला कि एक अन्य आरोपी सुनील कुमार राजक ने हत्या के एक मामले में जमानत के लिए 2015 में गौड़ से पांच लाख रुपये उधार लिए थे। गौड़ बार-बार पैसे वापस मांग रहा था, इसलिए राजक ने उसे खत्म करने के लिए रविदास को दो लाख रुपये में सुपारी दी थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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