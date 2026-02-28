मेदिनीनगर में किस वार्ड से कौन जीता, 9 महिलाओं ने भी मारी बाजी; पूरी लिस्ट
झारखंड के 48 नगर निकायों में शुक्रवार से शुरू हुई मतगणना और चुनाव परिणाम ने होलियाना माहौल बना दिया है। होली के चार दिन पहले ही विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में रंग-गुलाल उड़े। जीते प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला और मिठाइयां बांटकर अपने वादे पूरे करने का संकल्प दोहराया। मेदिनीनगर के मेयर पद के लिए भी अरुणा शंकर और नम्रता त्रिपाठी के बीच कांटेदार मुकाबला हुआ।
कौन कहां से जीता
मंजू साहू
742
2
सुनील राम
753
3
राहुल
548
4
बिंदिया
1395
5
नीरू देवी
1498
6
आशना पांडेय
1498
7
रीता शुक्ला
620
8
पुष्पा देवी
629
9
सोनू कुमार
420
10
रौशन कुमार
757
11
कविता
810
12
अनूप कुमार सिंह
819
13
धीरेंद्र कुमार
724
14
संजू सिंह
—
15
कुमारी रिंकू
782
16
किरण
1064
17
कनिका
357
18
विक्रांत त्रिपाठी
598
19
नवीन कुमार
1156
20
ममता
476
21
साहेब
872
22
रीता
820
23
मनोज कुमार सिंह
24
शेखर कुमार
477
