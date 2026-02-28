Hindustan Hindi News
मेदिनीनगर में किस वार्ड से कौन जीता, 9 महिलाओं ने भी मारी बाजी; पूरी लिस्ट

Feb 28, 2026 11:17 am IST Mohammad Azam
झारखंड के 48 नगर निकायों में शुक्रवार से शुरू हुई मतगणना और चुनाव परिणाम ने होलियाना माहौल बना दिया है। होली के चार दिन पहले ही विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में रंग-गुलाल उड़े।

मेदिनीनगर में किस वार्ड से कौन जीता, 9 महिलाओं ने भी मारी बाजी; पूरी लिस्ट

झारखंड के 48 नगर निकायों में शुक्रवार से शुरू हुई मतगणना और चुनाव परिणाम ने होलियाना माहौल बना दिया है। होली के चार दिन पहले ही विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में रंग-गुलाल उड़े। जीते प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला और मिठाइयां बांटकर अपने वादे पूरे करने का संकल्प दोहराया। मेदिनीनगर के मेयर पद के लिए भी अरुणा शंकर और नम्रता त्रिपाठी के बीच कांटेदार मुकाबला हुआ।

कौन कहां से जीता

मंजू साहू

742

2

सुनील राम

753

3

राहुल

548

4

बिंदिया

1395

5

नीरू देवी

1498

6

आशना पांडेय

1498

7

रीता शुक्ला

620

8

पुष्पा देवी

629

9

सोनू कुमार

420

10

रौशन कुमार

757

11

कविता

810

12

अनूप कुमार सिंह

819

13

धीरेंद्र कुमार

724

14

संजू सिंह

15

कुमारी रिंकू

782

16

किरण

1064

17

कनिका

357

18

विक्रांत त्रिपाठी

598

19

नवीन कुमार

1156

20

ममता

476

21

साहेब

872

22

रीता

820

23

मनोज कुमार सिंह

24

शेखर कुमार

477

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News Palamu News
