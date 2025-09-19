Medico City will built in Ranchi at a cost of Rs 2800 crore, with 12 super specialist hospitals रांची के इस इलाके में 2800 करोड़ की लागत से बनेगी मेडिको सिटी, खुलेंगे 12 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Medico City will built in Ranchi at a cost of Rs 2800 crore, with 12 super specialist hospitals

रांची के इस इलाके में 2800 करोड़ की लागत से बनेगी मेडिको सिटी, खुलेंगे 12 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल

यह परियोजना स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा और रोजगार सृजन में भी अहम योगदान देगी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से इसे जोड़ते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और गरीबी उन्मूलन में श्रेष्ठ परिणाम लाने का प्रयास होगा।

Sourabh Jain वार्ता, रांची, झारखंडFri, 19 Sep 2025 12:21 AM
share Share
Follow Us on
रांची के इस इलाके में 2800 करोड़ की लागत से बनेगी मेडिको सिटी, खुलेंगे 12 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल

झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाई देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और राजधानी रांची में 'मेडिको सिटी' का निर्माण करने का फैसला लिया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस परियोजना को एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से 2800 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। मेडिको सिटी रांची स्थित रिनपास के पास विकसित की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस घोषणा को ऐतिहासिक बताते हुए गुरुवार को कहा कि अब झारखंड की जनता को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों या विदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उनके अनुसार, मेडिको सिटी के अंदर 12 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इनमें हृदय, किडनी, लीवर, न्यूरोलॉजी और कैंसर जैसे रोगों के लिए अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

डॉ. अंसारी ने कहा कि कड़ी मेहनत और लगन से स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की दिशा में सरकार सतत प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि कई निजी निवेशक झारखंड में अस्पताल निर्माण के लिए आगे आए हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उन्हें जमीन, बिजली, पानी और सुरक्षा उपलब्ध कराएगी।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं 12 मल्टी-सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण , क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र, फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की स्थापना, नर्सिंग एवं चिकित्सा शिक्षा को सशक्त करना, स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधार , ग्रीन बिल्डिंग तकनीक और टेलीमेडिसिन आधारित बुनियादी ढांचा, पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल को बढ़ावा देना है।

यह परियोजना स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा और रोजगार सृजन में भी अहम योगदान देगी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से इसे जोड़ते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और गरीबी उन्मूलन में श्रेष्ठ परिणाम लाने का प्रयास होगा।

इस परियोजना पर स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, झारखंड स्टेट सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा और एडीबी प्रतिनिधि सोनालिनी खेत्रपाल शामिल रहीं। निर्णय लिया गया कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और तेजी से कार्य प्रारंभ होगा। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस पहल से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में भी बड़ा योगदान मिलेगा।

यह मेडिको सिटी झारखंड को स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी और हर नागरिक को सस्ती व बेहतर चिकित्सा सुविधा उसके अपने राज्य में उपलब्ध कराएगी।