284 करोड़ की मेडिको सिटी और..., इन 3 बड़ी योजनाओं से देश में चमकेगी रांची
झारखंड की राजधानी रांची में तीन बड़ी योजनाओं का प्लान किया गया है। यहां एक मेडिको सिटी के साथ ही तीन योजनाओं से अब रांची की चमक बढ़ेगी।
रांची में विश्वस्तरीय 'झारखंड मेडिकल सिटी' की स्थापना की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। राज्य के विभाग ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 2,84,17,24,900 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने विभागीय बैठक में अधिकारियों को परियोजना निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। बताया गया कि मंत्री यातायात की मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि भविष्य में अस्पताल समूहों में झारखंड में मेडिकल हब तैयार करने तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आज झारखंड के हजारों मरीज गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों का रुख करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेरा सपना है कि विश्वस्तरीय इलाज के लिए बाहर जाने वाला राज्य नहीं, बल्कि देश और विदेश से मरीजों का आगमन करने वाला मेडिकल टूरिज्म हब बने। विश्वस्तरीय अस्पतालों के साथ मेडिकल हब का यह सपना झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की नई क्रांति लाएगा, जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी।
250 व्यक्तिगत, 50 सामुदायिक शौचालय व 362 यूरिनल बनेंगे
राजधानी में स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत नगर विकास व आवास विभाग ने रांची नगर निगम को विभिन्न सार्वजनिक स्थलों और समारोहों के निर्माण के लिए 43.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य शहरवासियों को बेहतर, सुरक्षित और सुलभ स्वच्छ सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
झारखंड नगरपालिका प्रशासन संस्थान (गौवा) की अध्यक्षता में निगम कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई। योजना के तहत शहर में 250 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए 75 लाख रुपये, 50 सामुदायिक शौचालयों के लिए 15.23 करोड़ रुपये, 65 सार्वजनिक शौचालयों के लिए 20.02 करोड़ रुपये, 20 आधुनिक टॉयलेट्स के निर्माण के लिए 6.09 करोड़ रुपये तथा 362 यूरिनल के निर्माण के लिए 1.15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी परियोजनाओं पर कुल 43.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बैठक में अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी सहित निर्माण के अभियंता एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
2.10 करोड़ से एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाने की मिल गई स्वीकृति
राज्य सरकार और नगर विकास एवं आवास विभाग ने एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर निगम को 2.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से अत्याधुनिक एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।
बुधवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रस्तावित एबीसी सेंटर के निर्माण, स्थल चयन, निर्माण प्रक्रिया और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं पर विस्तृत चर्चा की गई। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि निगम में वार्ड-140, होल्डिंग संख्या-767 के तहत मौजा गुमला में पशु आश्रय-सह-जनन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में आवारा कुत्तों की नसबंदी, रेबीज टीकाकरण, उपचार और वैज्ञानिक प्रबंधन की समुचित व्यवस्था होगी। बताया गया कि म्युनिसिपल निगम के डॉग आश्रय गृह एवं एबीसी कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर नवीन केंद्र का संचालन किया जाएगा।
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