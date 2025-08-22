Medical student on ventilator after sipping tea from canteen in RIMS Ranchi Jharkhand झारखंड में कैंटीन की चाय पीने के बाद बिगड़ी मेडिकल छात्रा की हालत, वेंटिलेटर पर लड़ रही जिंदगी की जंग, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Medical student on ventilator after sipping tea from canteen in RIMS Ranchi Jharkhand

झारखंड में कैंटीन की चाय पीने के बाद बिगड़ी मेडिकल छात्रा की हालत, वेंटिलेटर पर लड़ रही जिंदगी की जंग

घटना को लेकर रिम्स के प्रवक्ता डॉ. राजीव रंजन ने कहा कि, 'यह केवल फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है, हमें शक है कि यह केमिकल पॉइजनिंग का मामला हो सकता है। हालांकि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट होगा।'

Sourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंडFri, 22 Aug 2025 10:59 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड में कैंटीन की चाय पीने के बाद बिगड़ी मेडिकल छात्रा की हालत, वेंटिलेटर पर लड़ रही जिंदगी की जंग

झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां कॉलेज कैंटीन से चाय पीने के बाद एक मेडिकल छात्रा की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे वेंटिलेटर (जीवन रक्षक प्रणाली) पर शिफ्ट करना पड़ा। छात्रा ने यह चाय गुरुवार रात को अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने के दौरान पी थी। इसके बाद ही उसकी हालत बिगड़ती चली गई। हालांकि इसी की वजह से उसके अन्य साथियों की हालत बिगड़ने से बच गई। कॉलेज प्रशासन ने इसे जहर देने का मामला बताते हुए पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी है। जिसके बाद पुलिस ने चाय परोसने वाले कैंटीनकर्मी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

चाय पीने के बाद आईसीयू में भर्ती करना पड़ा

प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय युवती प्रदेश के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेजों में से एक रिम्स में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की छात्रा है। फिलहाल पुलिस ने उसकी पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन बताया है कि उसने अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड के पास स्थित कैंटीन से चाय मंगवाने के बाद उसे पिया था, और इसके बाद अचानक उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ी चली गई कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जहां फिलहाल उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है।

उसी के कहने पर दोस्तों ने नहीं पी चाय

पुलिस ने कहा कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की छात्रा गुरुवार को नाइट ड्यूटी पर थी, जहां पर उसने अपने व अन्य साथी डॉक्टरों के लिए कैंटीन से चाय मंगवाई थी। हालांकि उसके अलावा उनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसी के कहने पर अन्य डॉक्टर्स ने चाय को नहीं पिया था।

सबसे पहले पी चाय, खराब लगी तो बाकियों को रोका

साथियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अधिकारी ने बताया, 'कैंटीन से चाय आने के बाद युवती ने उसे एक फ्लास्क में डाल दिया था, ताकि कुछ देर बाद खाली होने पर वे सब उसे पी लेंगे। काम खत्म करने के बाद सबसे पहले इसी युवती ने उस चाय को पीकर देखा, तो उसे वह पसंद नहीं आई और उसने साथियों से कहा कि यह अच्छी नहीं है और इसकी गंध भी खराब है, इसलिए बाकी डॉक्टरों ने उसे नहीं पिया।'

कुछ घूंट पीने के बाद ही हो गई बेहोश

इसके कुछ ही देर बाद, उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और वह बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि, 'वह अब वेंटिलेटर पर है और अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। फ्लास्क और कई अन्य चीजों को टॉक्सिकोलॉजी जांच के लिए भेज दिया गया है क्योंकि यह जहर देने का मामला लग रहा है।'

डॉक्टर बोले- अगले 48 घंटे हैं बेहद अहम

रिम्स के प्रवक्ता डॉ. राजीव रंजन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, 'यह केवल फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है, हमें शक है कि यह केमिकल पॉइजनिंग का मामला है। जांच के बाद ही मामला स्पष्ट होगा।' उन्होंने कहा कि पीजी छात्रा की हालत स्थिर लेकिन गंभीर है और कैंटीन को सील कर दिया गया है।

पुलिस ने पूछताछ के लिए कैंटीनकर्मी को हिरासत में लिया

इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चाय परोसने वाले कैंटीनकर्मी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।