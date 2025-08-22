झारखंड में मेडिकल स्टूडेंट ने जहर खाकर जान दे दी, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था
झारखंड में मेडिकल के थर्ड ईयर के एक छात्र ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। वह बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले हुई पिता की मौत के बाद से वह डिप्रेशन में था। वह पढ़ने में होशियार था और उसने परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए थे।
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक मेडिकल छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि मणिपाल मेडिकल कॉलेज के थर्ड ईयर के छात्र दिब्यांशु पांडे ने गुरुवार को सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह इलाके में स्थित छात्रावास में कथित तौर पर जहर खा लिया था। उसे टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
सिदगोड़ा थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार के समस्तीपुर निवासी मेडिकल छात्र की शुक्रवार को अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों के अनुसार कुछ समय पहले अपने पिता की मौत के बाद से वह अवसाद से ग्रस्त था। उसका इलाज चल रहा था।
अधिकारी ने कॉलेज अधिकारियों के हवाले से बताया कि दिब्यांशु का शैक्षणिक प्रदर्शन संतोषजनक था। उसने परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, जबकि वह अवसाद की दवाएं ले रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। एमजीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया है।