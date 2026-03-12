मेधा डेयरी ने बढ़ाए कुछ प्रोडक्ट के दाम, दही-घी और पनीर सब हुआ महंगा; देखें पूरी लिस्ट
मेधा डेयरी ने अपने कुछ उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। मेधा डेयरी के अनुसार लागत मूल्य में वृद्धि के कारण कुछ उत्पादों के दाम बढ़ाए गए हैं। इनमें पनीर, घी, गुलाब जामुन और बाल्टी दही के दाम बढ़ा दिए गए हैं।
मेधा डेयरी ने अपने कुछ उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। मेधा डेयरी के अनुसार लागत मूल्य में वृद्धि के कारण कुछ उत्पादों के दाम बढ़ाए गए हैं। इनमें पनीर, घी, गुलाब जामुन और बाल्टी दही के दाम बढ़ाए गए हैं। आइए जानते हैं मेधा डेयरी ने किन प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं।
कब से लागू होंगी नई कीमतें
नई कीमतें गुरुवार से लागू होंगी। वहीं, नई दरों के अनुसार, अब एक किलो पनीर 380 रुपये की जगह 400 रुपये में मिलेगा। वहीं, 200 ग्राम पनीर की कीमत 82 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये कर दी गई है। घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 250 एमएल जार घी अब 165 रुपये की जगह 185 रुपये में मिलेगा।
घी का कितना बढ़ा दाम
मेधा डेयरी ने घी की कीमत भी बढ़ा दी है। 500 एमएल पाउच घी की कीमत 300 रुपये से बढ़कर 320 रुपये हो गई है, जबकि 500 एमएल जार घी अब 320 रुपये के बजाय 340 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा 250 एमएल गुलाब जामुन की कीमत 70 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दी गई है। वहीं पांच किलो की बाल्टी दही अब 475 रुपये के बजाय 500 रुपये में मिलेगी।
