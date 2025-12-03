RIMS में MBBS छात्रा का एडमिशन रद्द, लगाया था फर्जी प्रमाण पत्र; कैसे हुआ खुलासा

संक्षेप: रांची के रिम्स में इसी साल एमबीबीएस में दाखिला लेने वाली छात्रा काजल का नामांकन रद्द कर दिया गया है। काजल ने फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर अनुसूचित जाति (SC) कोटे से रिम्स में दाखिला लिया था।

रांची के रिम्स में इसी साल एमबीबीएस में दाखिला लेने वाली छात्रा काजल का नामांकन रद्द कर दिया गया है। काजल ने फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर अनुसूचित जाति (एससी) कोटे से रिम्स में दाखिला लिया था। दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आने के बाद रिम्स प्रबंधन ने उसे 20 नवंबर को निलंबित कर दिया था।

रिम्स प्रबंधन की जांच में यह खुलासा हुआ कि नीट यूजी-2025 में काजल के एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड में श्रेणी ओबीसी दर्ज है, जबकि उसने जेसीईसीईबी के माध्यम से एससी श्रेणी की रैंक वन के आधार पर एमबीबीएस सीट हासिल की। एडमिट कार्ड की प्रति मांगने पर छात्रा ने उसके खो जाने की बात कही, जिससे संदेह और गहरा हुआ। इसके बाद रिम्स ने 13 अक्तूबर को जाति प्रमाणपत्र की सत्यता जांचने को जेसीईसीईबी और गिरिडीह सीओ अनुरोध किया। जांच में यह प्रमाण पत्र गलत पाया गया।

अलगे पात्र एससी अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा रिम्स प्रबंधन की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त कोई भी प्रवेश शुरू से ही अवैध है। ओबीसी एनसीएल श्रेणी में नीट परीक्षा देने के बावजूद एससी सीट पर प्रवेश लेना वास्तविक एससी अभ्यर्थी के संवैधानिक अधिकार का हनन है। ऐसे में रिम्स अब जेसीईसीई बोर्ड को सूचित कर अगली पात्र एससी अभ्यर्थी को प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध करेगा।