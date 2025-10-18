झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी 200 MBBS सीटें, अब हुईं 1255

संक्षेप: इस साल राज्य में एमबीबीएस में 200 सीटों का इजाफा हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जहां राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 1055 सीटें निर्धारित थीं।

इस साल झारखंड में एमबीबीएस में 200 सीटों का इजाफा हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जहां राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 1055 सीटें निर्धारित थीं। सत्र 2025-26 में राज्य में एक नए निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ कुल 10 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 1255 हो गयी हैं।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने देशभर के मेडिकल कॉलेजों के लिए नई एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी की है। जिसके अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सरकार द्वारा संचालित एमजीएमसीएच, जमशेदपुर में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 150, ट्रस्ट द्वारा संचालित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में 150 से 200 सीटें की गयी है। जबकि, सरायकेला खरसावां में एक नए निजी मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 100 सीटों पर दाखिले की अनुमति दी गयी है।