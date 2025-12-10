UP के रहने वाले स्टूडेंट ने फर्जीवाड़ा कर झारखंड में लिया था एडमिशन; कॉलेज ने दिखाया बाहर का रास्ता, FIR भी करवा दी
इस उम्मीदवार को 4 दिसंबर को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के जरिए EWS कोटे के तहत SNMMCH में एडमिशन मिला था। लेकिन अब उसका एडमिशन रद्द होने के बाद संस्थान में खाली सीटों के बारे में JCECE को सूचित कर दिया गया है।
झारखंड के धनबाद शहर में स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल (SNMMCH) में फर्जी तरीके से एडमिशन लेने वाले उत्तर प्रदेश के एक MBBS उम्मीदवार का एडमिशन रद्द कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इस छात्र ने फर्जी EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सर्टिफिकेट जमा करके प्रवेश लिया था। जिसके बाद उसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का रहने वाला था, लेकिन इसने सर्टिफिकेट झारखंड के गिरिडीह का जमा किया था, जिसके बाद उसकी पोल खुलते ही उसके खिलाफ ऐक्शन ले लिया गया।
SNMMCH के एडमिशन इंचार्ज, डॉ. गणेश कुमार ने बुधवार को PTI को बताया कि यूपी के महाराजगंज जिले के रहने वाले छात्र का एडमिशन खत्म कर दिया गया है। कुमार ने कहा, 'हमने उम्मीदवार के खिलाफ सरायढेला पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई है।'
उन्होंने बताया कि इस उम्मीदवार को 4 दिसंबर को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के जरिए EWS कोटे के तहत SNMMCH में एडमिशन मिला था। अधिकारी ने कहा, 'उसने अपनी पढ़ाई UP के महाराजगंज जिले से पूरी की थी, लेकिन SNMMCH में एडमिशन के दौरान उसने झारखंड के गिरिडीह जिले के सर्कल ऑफिस द्वारा जारी EWS सर्टिफिकेट जमा किया था।'
अधिकारी के अनुसार, 'गिरिडीह सर्कल ऑफिस ने मंगलवार को हमें बताया कि जांच के बाद उम्मीदवार का EWS सर्टिफिकेट 5 दिसंबर को रद्द कर दिया गया था।' ऐसे में एडमिशन रद्द होने के बाद संस्थान में खाली सीटों के बारे में JCECE (झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड) के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।
SNMMCH में नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा अप्रूव्ड 100 MBBS सीटें हैं। मेडिकल कॉलेज अधिकारियों ने बताया कि 2025-26 सेशन के दौरान MBBS उम्मीदवार का एडमिशन रद्द होने का यह दूसरा मामला है।