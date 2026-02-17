मैक्सीजोन के निदेशकों ने 16927 निवेशकों से ठगे 308 करोड़, ईडी ने बताया कहां लगाया इन पैसों को ठिकाने?
ईडी की जांच में पता चला कि कंपनी गलत तरीके से एनएसई में रजिस्टर होने का दावा कर रही थी। नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए किया जा रहा था।
झारखंड में मेसर्स मैक्सजोन टच प्राइवेट लिमिटेड व उसके निदेशकों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी ने चार्जशीट में बताया है कि कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका सिंह के बैंक खातों, लैपटॉप से मिले साक्ष्यों ये इस बात की पुष्टि हुई है कि कुल 16927 निवेशकों से 307.95 करोड़ रुपए की ठगी निवेश के नाम पर की गई थी। निवेशकों को पॉजी स्कीम के जरिए प्रतिमाह 15 प्रतिशत रिटर्न का दावा किया जाता था।
21 बैंक खातों की जांच में 521.45 करोड़ का लेन-देन
ईडी ने जांच के क्रम में 21 बैंक खातों की पड़ताल की। बैंक खातों की पड़ताल में कुल 521.45 करोड़ के लेन-देने की पुष्टि हुई। ईडी ने चार्जशीट में बताया है कि 249.69 करोड़ की राशि को रोटेट किया गया। वहीं जांच में यह बात भी सामने आयी है कि 58.27 करोड़ रुपये रियल एस्टेट, गोल्ड ज्वेलरी की खरीद और क्रिप्टो करैंसी में लगाए गए थे। आरोपी चंद्रभूषण सिंह ने दीपक सिंह के नाम से फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाकर एजेंसी से बचने की कोशिश भी की थी। वर्तमान में चंद्रशेखर सिंह व प्रियंका सिंह जेल में हैं। ईडी ने अबतक की जांच में 11 करोड़ रुपए की राशि को अस्थायी तौर पर केस में अटैच किया है।
NSE एक्सचेंज में अधिकृत होने का दावा गलत
ईडी की जांच में पता चला कि कंपनी गलत तरीके से एनएसई में रजिस्टर होने का दावा कर रही थी। नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए किया जा रहा था। आरोपियों ने जनता को धोखा देने के लिए NSE के अधिकृत व्यक्ति होने का गलत दावा किया, जबकि RBI ने पुष्टि की कि कंपनी के पास कोई NBFC पंजीकरण नहीं था, कंपनी शुरू से ही गलत तरीके से पैसे जमा करा रही थी। ईडी ने पूरे स्कीम को ही अवैध माना है।
