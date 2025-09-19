रांची की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 20 मीटर तक उठ रहीं लपटें; भारी नुकसान

रांची में भीषण आग की घटना सामने आई है। यहां के ओरमांझी थाना क्षेत्र के हुटुप गांव में एक थिनर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के करीब हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। आग से फैक्ट्री में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है।