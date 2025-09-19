Massive fire breaks out at factory in Ranchi flames rise up to 20 meters heavy damage reported रांची की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 20 मीटर तक उठ रहीं लपटें; भारी नुकसान, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Massive fire breaks out at factory in Ranchi flames rise up to 20 meters heavy damage reported

रांची की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 20 मीटर तक उठ रहीं लपटें; भारी नुकसान

रांची में भीषण आग की घटना सामने आई है। यहां के ओरमांझी थाना क्षेत्र के हुटुप गांव में एक थिनर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की वजह से भारी नुकसान की आशंका है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 19 Sep 2025 01:33 PM
रांची में भीषण आग की घटना सामने आई है। यहां के ओरमांझी थाना क्षेत्र के हुटुप गांव में एक थिनर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के करीब हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। आग से फैक्ट्री में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है।