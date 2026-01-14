Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Massive explosion in Hazaribagh, many people including two women killed
हजारीबाग में भीषण विस्फोट से मचा हड़कंप, धमाके में 2 महिला समेत 3 की मौत

हजारीबाग में भीषण विस्फोट से मचा हड़कंप, धमाके में 2 महिला समेत 3 की मौत

संक्षेप:

इस धमाके में तीन लोगों के मरने की दर्दनाक खबर ने सबको हैरान कर दिया है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं।

Jan 14, 2026 05:40 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, हजारीबाग
share Share
Follow Us on

झारखंड के हजारीबाग शहर के हबीबी नगर इलाके में भीषण विस्फोट की खबर सामने आई है। ये धमाका निर्माणाधीन स्थल पर हुआ है। इस धमाके में तीन लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। इनकी पहचान रशीदा परवीन, नन्ही परवीन और सद्दाम के नाम से हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और छानबीन जारी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिल्डिंग की नींव खुदाई के दौरान धमाका

अब तक की जानकारी में सामने आया है कि ये धमाका बिल्डिंग की नींव खुदाई के दौरान हुआ है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसका शोर पूरे इलाके में दहशत पैदा कर गया है। अब तक की जांच में विस्फोट की सटीक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं।

जांच और छानबीन जारी है

जानकारी के मुताबिक, धमाका स्थल पर डॉग स्कवायड, फोरेंसिक, पुलिस समेत तमाम टीमें पहुंच गई हैं। इलाके की घेराबंदी करके छानबीन जारी है कि आखिर हादसा क्यों और कैसे हुआ है? सदर पुलिस थाने के एसडीपीओ अमित कुमार आनंद ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हबीबीनगर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की मौत हो गई है।’’ विस्फोट शाम करीब चार बजे हुआ। उन्होंने कहा कि घायल व्यक्ति को हजारीबाग के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों की जानकारी के मुताबिक, 3 मौतें हुई हैं।

खबर अपडेट हो रही है...

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।