हजारीबाग में भीषण विस्फोट से मचा हड़कंप, धमाके में 2 महिला समेत 3 की मौत

संक्षेप: इस धमाके में तीन लोगों के मरने की दर्दनाक खबर ने सबको हैरान कर दिया है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं।

झारखंड के हजारीबाग शहर के हबीबी नगर इलाके में भीषण विस्फोट की खबर सामने आई है। ये धमाका निर्माणाधीन स्थल पर हुआ है। इस धमाके में तीन लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। इनकी पहचान रशीदा परवीन, नन्ही परवीन और सद्दाम के नाम से हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और छानबीन जारी है।

बिल्डिंग की नींव खुदाई के दौरान धमाका अब तक की जानकारी में सामने आया है कि ये धमाका बिल्डिंग की नींव खुदाई के दौरान हुआ है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसका शोर पूरे इलाके में दहशत पैदा कर गया है। अब तक की जांच में विस्फोट की सटीक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं।

जांच और छानबीन जारी है जानकारी के मुताबिक, धमाका स्थल पर डॉग स्कवायड, फोरेंसिक, पुलिस समेत तमाम टीमें पहुंच गई हैं। इलाके की घेराबंदी करके छानबीन जारी है कि आखिर हादसा क्यों और कैसे हुआ है? सदर पुलिस थाने के एसडीपीओ अमित कुमार आनंद ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हबीबीनगर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की मौत हो गई है।’’ विस्फोट शाम करीब चार बजे हुआ। उन्होंने कहा कि घायल व्यक्ति को हजारीबाग के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों की जानकारी के मुताबिक, 3 मौतें हुई हैं।