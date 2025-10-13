Hindustan Hindi News
जब मैं मुख्यमंत्री था, तब रेत सभी के लिए मुफ्त थी; उपचुनाव को लेकर सोरेन सरकार पर खूब बरसे मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव को सरकार के कामकाज का जनमत संग्रह बताया और कहा कि घाटशिला के मतदाता स्पष्ट संदेश देंगे कि राज्य को भ्रष्टाचार और शोषण से मुक्त किया जाना चाहिए।

Sourabh Jain पीटीआई, जमशेदपुर, झारखंडMon, 13 Oct 2025 01:28 AM
झारखंड भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश की घाटशिला निर्वाचन सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को राज्य को बिचौलियों, भ्रष्टाचार और सत्ता के दलालों से बचाने की लड़ाई बताया है। साथ ही राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि यह उपचुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार कहने को अबुआ सरकार है लेकिन आज आदिवासी और मूलवासी सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों और स्थानीय लोगों के लिए 'अबुआ सरकार' (हमारी सरकार) चलाने के हेमंत सरकार के दावे को झूठा बताते हुए उन पर जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। यह सारी बातें उन्होंने शनिवार को घाटशिला के गुड़ाबांधा मैदान में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं।

हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि,'बिचौलियों और माफियाओं का हर क्षेत्र पर कब्जा है और विकास कार्य ठप पड़े हैं। गरीब लोगों को भी घर बनाने के लिए रेत नहीं मिल पा रही है। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब रेत सभी के लिए मुफ्त थी, लेकिन 2013 में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने रेत के घाटों को दिल्ली, मुंबई और बिहार के दलालों को सौंप दिया।' उन्होंने आगे कहा कि अब पुलिस नदियों से रेत निकालने पर ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि बड़े खिलाड़ियों को वे छूते तक नहीं हैं।

इसके साथ ही उन्होंने घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव को सरकार के कामकाज का जनमत संग्रह बताया और कहा कि घाटशिला के मतदाता स्पष्ट संदेश देंगे कि राज्य को भ्रष्टाचार और शोषण से मुक्त किया जाना चाहिए।

मरांडी ने घुसपैठ के कारण राज्य में हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तन का भी आरोप लगाया और पुरानी जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि राज्य में आदिवासी आबादी 1951 के 36 प्रतिशत से घटकर 26 प्रतिशत हो गई है, जबकि हिंदू आबादी 88 प्रतिशत से घटकर 81 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 14.3 प्रतिशत हो गई है। डेमोग्राफी में हुए इस बदलाव के लिए उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया और वर्तमान सरकार पर उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया।

उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से झारखंड की भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा का संकल्प लेने का आग्रह किया और कहा कि पार्टी राज्य की मिट्टी, अन्न और बेटियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मरांडी ने कहा कि घाटशिला के लोग भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे ताकि यह दिखाया जा सके कि झारखंड अपने असली बेटों और बेटियों का है, न कि दलालों और बाहरी लोगों का।

बता दें कि राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन होने की वजह से घाटशिला में उपचुनाव हो रहे हैं। इस साल अगस्त में उनका लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का पारंपरिक गढ़ रहा है, और यहां पर भाजपा को सिर्फ एक बार साल 2014 में जीत हासिल हुई थी। यहां 11 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है।

Jharkhand News
