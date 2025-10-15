झारखंड में नक्सलियों के बंद का ऐलान, प्रशासन अलर्ट; 4 कंपनी CRPF तैनात

संक्षेप: नक्सलियों ने झारखंड समेत 5 राज्यों में बंद का ऐलान किया है। इसको देखते हुए झारखंड में प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने 4 कंपनी सीआरपीएफ तैनात कर दी है।

नक्सलियों को मुठभेड़ में मारने के विरोध में नक्सली सगठन भाकपा (माओवादी) की ओर से बुधवार को झारखंड सहित पांच राज्यों में बंद का आह्वान किया गया है। इसको देखते हुए चक्रधरपुर मंडल और हावड़ा-मुंबई रेलमार्ग पर आरपीएफ सतर्कता बरत रही है। वहीं, करमपदा व अन्य ग्रामीण क्षेत्र में लाइन किनारे सीआरपीएफ की चार कंपनी के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा हो सके। मंगलवार देर रात से चक्रधरपुर मंडल रेल क्षेत्र में लाइट इंजन से लाइन गश्त शुरू हो गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्टेशनों और केबिन के आसपास अत्याधुनिक संसाधनों से लैस जवान तैनात हैं। नक्सलियों ने 15 अक्तूबर को झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद की घोषणा की है।

झारखंड में प्रतिरोध सप्ताह के दौरान भी नक्सलियों ने लगातार कई घटनाओं को अंजाम दिया। इससे रेलवे सतर्क होकर सुरक्षा में जुटा है, ताकि ट्रेनों का परिचालन बाधित नहीं होने के साथ रेल या यात्रियों की संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके। जवानों को सुरक्षा के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होकर ड्यूटी करने का आदेश है। सूचना के अनुसार, चाईबासा, करमपदा, चांडिल और मनोहरपुर रेलमार्ग पर इंजन से लाइन पेट्रोलिंग होने के साथ सूचना प्रसारण पर जोर दिया गया है। आरपीएफ के दर्जनभर अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे स्टेशन, यार्ड समेत अन्य क्षेत्रों में तैनात जवानों की निगरानी के साथ सहायता मुहैया कराई जा सके।