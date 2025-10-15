Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़maoists band elan today administration alert 4 company crpf

झारखंड में नक्सलियों के बंद का ऐलान, प्रशासन अलर्ट; 4 कंपनी CRPF तैनात

संक्षेप: नक्सलियों ने झारखंड समेत 5 राज्यों में बंद का ऐलान किया है। इसको देखते हुए झारखंड में प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने 4 कंपनी सीआरपीएफ तैनात कर दी है।

Wed, 15 Oct 2025 08:01 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
share Share
Follow Us on
झारखंड में नक्सलियों के बंद का ऐलान, प्रशासन अलर्ट; 4 कंपनी CRPF तैनात

नक्सलियों को मुठभेड़ में मारने के विरोध में नक्सली सगठन भाकपा (माओवादी) की ओर से बुधवार को झारखंड सहित पांच राज्यों में बंद का आह्वान किया गया है। इसको देखते हुए चक्रधरपुर मंडल और हावड़ा-मुंबई रेलमार्ग पर आरपीएफ सतर्कता बरत रही है। वहीं, करमपदा व अन्य ग्रामीण क्षेत्र में लाइन किनारे सीआरपीएफ की चार कंपनी के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा हो सके। मंगलवार देर रात से चक्रधरपुर मंडल रेल क्षेत्र में लाइट इंजन से लाइन गश्त शुरू हो गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्टेशनों और केबिन के आसपास अत्याधुनिक संसाधनों से लैस जवान तैनात हैं। नक्सलियों ने 15 अक्तूबर को झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम बंद की घोषणा की है।

झारखंड में प्रतिरोध सप्ताह के दौरान भी नक्सलियों ने लगातार कई घटनाओं को अंजाम दिया। इससे रेलवे सतर्क होकर सुरक्षा में जुटा है, ताकि ट्रेनों का परिचालन बाधित नहीं होने के साथ रेल या यात्रियों की संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके। जवानों को सुरक्षा के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होकर ड्यूटी करने का आदेश है। सूचना के अनुसार, चाईबासा, करमपदा, चांडिल और मनोहरपुर रेलमार्ग पर इंजन से लाइन पेट्रोलिंग होने के साथ सूचना प्रसारण पर जोर दिया गया है। आरपीएफ के दर्जनभर अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे स्टेशन, यार्ड समेत अन्य क्षेत्रों में तैनात जवानों की निगरानी के साथ सहायता मुहैया कराई जा सके।

ट्रेन परिचालन बाधित करने की आशंका जताई

मालूम हो कि अगस्त में बंद के दौरान नक्सलियों ने करमपदा के पास लाइन पर विस्फोट किया था, जिससे एक रेल कर्मचारी की मौत होने के साथ उक्त मार्ग में ट्रेनों का परिचालन दो-तीन दिन बंद रही थी। नक्सली बंद को लेकर खुफिया रिपोट में भी नक्सलियों द्वारा विस्फोट करने, जवानों पर हमला करने व ट्रेन परिचालन बाधित करने की आशंका जताई गई है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।