13 लाख का इनामी और 63 केसों में वांछित; भाजपा दफ्तर को बम से उड़ाने वाला कुख्यात संजय यादव कैसे धराया
झारखंड के कुख्यात माओवादी नेता संजय यादव को ठाणे से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 13 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके खिलाफ बिहार और झारखंड में 63 मुकदमे दर्ज हैं।
13 लाख रुपये का इनामी, बिहार और झारखंड में 63 आपराधिक मामलों में वांछित माओवादी नेता संजय सरजु यादव करीब 15 साल बाद गिरफ्तार हुआ है। झारखंड के प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) से जुड़ा संजय पिछले 10 दिनों से ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में छिपा हुआ था। वह वहां एक बंगले में गौशाला का काम देख रहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने झारखंड पुलिस से मिली सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया।
कौन है संजय सरजु यादव?
45 वर्षीय संजय सरजु यादव झारखंड के पलामू जिले के चतरपुर थाना क्षेत्र के देवगन गांव का रहने वाला है। वह प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) की जोनल कमेटी का सदस्य है। झारखंड पुलिस के मुताबिक, वह राज्य में 33 और बिहार में 30 माओवादी मामलों में वांछित था। दोनों राज्यों की पुलिस करीब डेढ़ साल से उसकी तलाश कर रही थी। उस पर झारखंड सरकार ने 10 लाख और बिहार सरकार ने तीन लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इस तरह उस पर कुल 13 लाख रुपये का इनाम था।
ठाणे में गौशाला की देखभाल कर रहा था
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि संजय पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली स्थित ठाकुरली के खंबालपाड़ा इलाके में रह रहा था। यहां वह एक बंगले में गायों की देखभाल करने वाले के रूप में काम कर रहा था। झारखंड पुलिस से मिली सूचना के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने उसे दबोच लिया। ठाणे की अदालत ने झारखंड पुलिस को संजय की ट्रांजिट रिमांड चार दिन के लिए दी है। संजय के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कई बड़े माओवादी हमलों में शामिल
पलामू के एसपी कपिल चौधरी के मुताबिक, संजय यादव पर कई बड़े माओवादी हमलों में शामिल होने का आरोप है। इनमें 23 नवंबर 2019 को पिपरा में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के दो स्थानीय नेताओं की हत्या और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हरिहरगंज में भाजपा कार्यालय को बम से उड़ाने की घटना शामिल है। उस पर चतरपुर के कलापहाड़ में आईईडी विस्फोट में भी शामिल होने का आरोप है। इस विस्फोट में कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। इसके अलावा, वर्ष 2013 में बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी नक्सली संगठन (टीएसपीसी) के 15 सदस्यों की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था।
बिहार में भी सुरक्षाबलों पर हमले किए
बिहार में संजय यादव गया और औरंगाबाद जिलों में वर्ष 2016 के दौरान सुरक्षाबलों पर हुए हमलों के मामलों में वांछित था। इन हमलों में कई सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक, वह माओवादी जोनल कमांडर नितेश यादव का करीबी सहयोगी भी रहा है।
संजय को वर्ष 2011 में भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान उससे माओवादी नेटवर्क और उसकी गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारियां मिल सकती हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन