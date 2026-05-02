झारखंड में BCCL की कोल वाशरी में बड़ा हादसा, कोयले की स्लरी में दबने से 4 मजदूरों की मौत

झारखंड में BCCL की कोल वाशरी में बड़ा हादसा, कोयले की स्लरी में दबने से 4 मजदूरों की मौत
अधिकारियों ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब मजदूर कोयले के गारे को ट्रकों में लाद रहे थे। इसी दौरान गारे का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर पड़ा, जिससे कई मजदूर उसके नीचे दब गए।
झारखंड के धनबाद जिले में शनिवार को हुए एक दुखद हादसे में कोयले के पाउडर (कोल स्लरी) में दबकर कम से कम चार लोडिंग मजदूरों की मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा शाम करीब पांच बजे BCCL (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) की मुनीडीह कोल वाशरी के पास हुआ।
पुलिस ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने मलबा हटाकर चारों मजदूरों के शव बाहर निकाले।
मृतकों की पहचान आई सामने
मरने वाले मजदूरों की पहचान दिनेश बाउरी, मानिक बाउरी (दोनों गोपीनाथडीह), हेमलाल गोप उर्फ मायरा (रूदी कपूरिया) और दीपक बाउरी (सम शिखरा) के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में अब भी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं।
कोयले का चूर्ण लोड करते समय हुआ हादसा
अधिकारियों के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब मजदूर कोयले के पाउडर को ट्रकों में लाद रहे थे। इसी दौरान स्लरी का ऊंचा टीला गिर गया और उसकी चपेट में चारों लोडिंग मजदूर आ गए। मौके पर लगभग दर्जन भर मजदूर लोडिंग कार्य में लगे थे।
घटना के बाद भाग गए ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े सभी ठेकेदार
हादसे के बाद वहां अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में बीसीसीएल पश्चिमी झरिया क्षेत्र के पेलोडर से स्लरी के मलबे को हटाया गया एवं एक-एक कर चारों शवों को निकाला गया। शाम 6:38 बजे तक चारों शव निकाल लिए गए थे। घटना के बाद ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े सभी ठेकेदार भाग गए। लोडिंग का काम ठेकेदारों की ओर से ही कराया जाता है।
मृतकों के परिजनों ने बनाई आगे की रणनीति
इस घटना के बाद मौके पर मृत मजदूरों के परिजनों सहित आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान लोगों ने मृतकों के शवों को एरिया जीएम के कार्यालय के समक्ष रखकर प्रदर्शन करने का फैसला लिया। साथ ही नियोजन और मुआवजा आदि की मांग को लेकर भी उनकी प्रदर्शन करने की योजना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां लोडिंग के काम में सात ट्रक लगे हुए थे। पांच-छह डीओ होल्डर का स्लरी लोड होना था। उक्त घटना ने लोडिंग मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। बता दें कि लोडिंग मजदूर असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं और दिहाड़ी मजदूर की तरह लोडिंग करते हैं।
पुटकी थाने के प्रभारी वकार हुसैन ने 'पीटीआई' से कहा, 'बचाव अभियान के दौरान चारों मजदूरों के शव मलबे से बाहर निकाल लिए गए हैं।' प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।