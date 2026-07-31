झारखंड से बिहार जाने वाली कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कितने दिन बंद रहेगा रूट; रेलवे ने बताया
झारखंड से बिहार की तरफ जाने वाले रूट पर रेलवे यात्रियों के लिए बुरी खबर है। राजेंद्र पुल और दिनकर ग्राम सिमरिया रेलखंड में प्रस्तावित इंटरलॉकिंग के मद्देनजर सितंबर अंत से अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक ट्रेनों के आवागमन में बदलाव किया गया है।
झारखंड से बिहार की तरफ जाने वाले रूट पर रेलवे यात्रियों के लिए बुरी खबर है। राजेंद्र पुल और दिनकर ग्राम सिमरिया रेलखंड में प्रस्तावित इंटरलॉकिंग के मद्देनजर सितंबर अंत से अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक ट्रेनों के आवागमन में बदलाव किया गया है। धनबाद होकर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनें परिवर्तित रूटों से चलेंगी।
रेलवे ने 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस को 25 सितंबर व दो अक्तूबर को, 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस को 26 सितंबर, तीन अक्तूबर को तथा 18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस को एक अक्तूबर को तथा 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस को दो अक्तूबर रद्द करने की घोषणा की है। 13038 देहरादून-हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस, 13037 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस और 13035 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस तथा 13036 देहरादून-हावड़ा एक्सप्रेस इंटरलॉकिंग के दौरान जसीडीह-किऊल की बजाय आसनसोल-धनबाद होकर चलेगी।
मौर्य एक्सप्रेस 28 सितंबर से तीन अक्तूबर तक मुंगेर होकर चलेगी
15027 संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस 28 सितंबर से तीन अक्तूबर तक किऊल, मुंगेर, बरौनी होकर चलेगी। इसी तरह 28 सितंबर से चार अक्तूबर तक 15028 गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस बरौनी, सबदलपुर, मुंगेर, किऊल होकर चलेगी। 17007 चर्लपल्ली-दरभंगा एक्सप्रेस 29 सितंबर को, 17008 दरभंगा-चर्लपल्ली एक्सप्रेस दो अक्तूबर को, 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस एक अक्तूबर को और 17006 रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस चार अक्तूबर को मुंगेर, किऊल होकर चलेंगी।
साथ ही 18622 हटिया-पटना पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस दो अक्तूबर को किऊल, शेखपुरा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर और तीन अक्तूबर को पटना से खुलने वाली 18621 पटना-हटिया पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस बख्तियापुर, बिहार शरीफ, शेखपुरा, किऊल होकर धनबाद आएगी। 18625 पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस और 18626 हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस भी दो व तीन अक्तूबर को मुंगेर, जमालपुर, किऊल, नवादा, बंधुआ होकर चलेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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