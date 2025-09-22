many trains cancelled for 3 days in jharkhand झारखंड में कई ट्रेनें 3 दिन रहेंगी रद्द, रेलवे ने बताई वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़many trains cancelled for 3 days in jharkhand

झारखंड में कई ट्रेनें 3 दिन रहेंगी रद्द, रेलवे ने बताई वजह

झारखंड की दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में इंजीनियरिंग, टीआरडी और एसएंडटी विभाग द्वारा रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसको लेकर 22 से 28 सितंबर तक बोकारो होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीMon, 22 Sep 2025 08:12 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड में कई ट्रेनें 3 दिन रहेंगी रद्द, रेलवे ने बताई वजह

झारखंड की दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में इंजीनियरिंग, टीआरडी और एसएंडटी विभाग द्वारा रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसको लेकर 22 से 28 सितंबर तक बोकारो होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा। रेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू पैसेंजर 26 से 28 सितंबर तक रद्द रहेगी। 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू पैसेंजर 28 को रद्द होगी। कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन भी किया जाएगा। 68056/68060 टाटानगर-आसनसोल मेमू पैसेंजर 23 और 27 सितंबर को आद्रा स्टेशन पर समाप्त/प्रारंभ होगी। इसी तरह 13503/13504 बर्धवान-हटिया-बर्धवान मेमू एक्सप्रेस 23, 25, 26 और 28 सितंबर को गोमो स्टेशन पर समाप्त/प्रारंभ होगी। इस अवधि में गोमो-हटिया-गोमो खंड में सेवा रद्द रहेगी। 18019/18020 झारग्राम-धनबाद-झारग्राम एक्सप्रेस 22, 26 और 28 सितंबर को बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर समाप्त होगी।

रेलवे स्टेशन से होकर गुजरीं कई ट्रेनें

बोकारो। कुर्मी आंदोलन के बाद रविवार को बोकारो रेलवे स्टेशन पर स्थिति सामान्य रही। सुबह से ही स्टेशन पर पटना व अन्य शहर को जाने वाले यात्री स्टेशन पहुंचने शुरु हो गए। बोकारो से होकर रांची से पटना जाने वाली सुपर में यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ दिखी। कई ऐसे यात्री भी दिखे जो शनिवार को परिचालन प्रभावित होने से पटना नहीं जा सके थे। यही हाल मौर्य एक्सप्रेस व अन्य ट्रेन का भी रहा। जिसमें सवार होने के लिए स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखी गई।

हालांकि रेलवे ने एहतियात के दौर पर एक दिन पहले ही कुछ ट्रेनो को रद्द कर दिया था। जिसमें बोकारो से होकर गुजरने वाली ट्रेन भी शामिल रही। बोकारो से होकर गुजरने वाली प्रभावित ट्रेनो में रांची वारणसी वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल रही। इसके साथ ही रविवार को रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके साथ ही रांची-हावड़ा इंटरसिटी व रांची पूर्णिया कोर्ट भी रद्द रही।

बोकारो, प्रतिनिधि। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में इंजीनियरिंग, टीआरडी और एसएंडटी विभाग द्वारा रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसको लेकर 22 से 28 सितंबर तक बोकारो होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा।

रेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू पैसेंजर 26 से 28 सितंबर तक रद्द रहेगी। 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू पैसेंजर 28 को रद्द होगी। कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन भी किया जाएगा। 68056/68060 टाटानगर-आसनसोल मेमू पैसेंजर 23 और 27 सितंबर को आद्रा स्टेशन पर समाप्त/प्रारंभ होगी। इसी तरह 13503/13504 बर्धवान-हटिया-बर्धवान मेमू एक्सप्रेस 23, 25, 26 और 28 सितंबर को गोमो स्टेशन पर समाप्त/प्रारंभ होगी। इस अवधि में गोमो-हटिया-गोमो खंड में सेवा रद्द रहेगी। 18019/18020 झारग्राम-धनबाद-झारग्राम एक्सप्रेस 22, 26 और 28 सितंबर को बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर समाप्त होगी।