हजारीबाग में ट्रेलर-बस की टक्कर में 2 की मौत, 8 यात्री घायल
झारखंड के हजारीबाग से भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यहां के चकरी चौक पर ट्रेलर ने बस, टैंपो और दुकानदार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि दुकानदार की मौते पर ही मौत हो गई। जबकि अन्य यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई।
झारखंड के हजारीबाग से भीषण हादसे की खबर सामने आई है। यहां के चकरी चौक पर ट्रेलर ने बस, टैंपो और दुकानदार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि दुकानदार की मौते पर ही मौत हो गई। जबकि अन्य यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक, चरही चौक स्थित एनएच-20 पर शनिवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक फल विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस से आ रहे एक यात्री ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक अन्य घायल को गंभीर स्थिति में रांची रेफर किया गया है।
मृतकों में उदय सिंह (30 वर्ष), पिता सूर्यनारायण सिंह, चरही के नीमडीह निवासी शामिल हैं। वह सड़क किनारे एक मकान के पास फल की दुकान चलाते थे। वहीं बस में सवार आदित्य सिंह (55 वर्ष), पिता लोची सिंह, निवासी मुकरू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए मांडू अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे में उनके छोटे भाई आशीष सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें