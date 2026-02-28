मानगो नगर निगम में किस वार्ड से कौन जीता, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट
मानगो नगर निगम के वार्ड सदस्यों की लिस्ट भी सामने आई है। आइए जानते हैं कि मानगो के किस वार्ड से कौन जीता है।
जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के मेयर पद पर सुधा गुप्ता ने शानदार जीत दर्ज करते हुए निकटतम प्रतिद्वंद्वी संध्या सिंह को 18,601 मतों के बड़े अंतर से पराजित कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अंतिम राउंड तक बढ़त बनाए रखते हुए सुधा गुप्ता को कुल 42,022 मत मिले, जबकि संध्या सिंह 23,421 मतों पर सिमट गईं। मेयर पद पर सुधा गुप्ता की जीत के साथ ही मानगो को अपना नया मेयर मिल गया है।
सबसे ज्यादा और सबसे कम वोट पाकर जीतने वाले प्रत्याशी
मानगो नगर निगम के वार्ड सदस्यों की लिस्ट भी सामने आई है। आइए जानते हैं कि मानगो के किस वार्ड से कौन जीता है। मानगो में सबसे ज्यादा वोट वार्ड नंबर-19 की प्रत्याशी रानी परवीन को मिला है। उन्होंने कुल 2254 वोट मिले हैं। मानगो में सबसे कम वोट पाक जीतने वाले प्रत्याशी राजू प्रजापति हैं। वार्ड नंबर से उन्होंने 374 वोटर पाकर जीत दर्ज की है।
मानगो नगर निगम के जीते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट
वार्ड 1: कविता पोद्दार - 1175 वोट
वार्ड 2: काशिफ रजा खान - 479 वोट
वार्ड 3: मो. मुस्तकीम अंसारी - 1558 वोट
वार्ड 4: मोमिता चटर्जी - 1300 वोट
वार्ड 5: राहुल सिंह कश्यप - 701 वोट
वार्ड 6: रवींद्र कुमार सिंह - 433 वोट
वार्ड 7: अशोक कुमार - 741 वोट
वार्ड 8: विवेक पात्र - 678 वोट
वार्ड 9: राजेश सिंह - 1009 वोट
वार्ड 10: जीतेंद्र कुमार - 572 वोट
वार्ड 11: सुशीला शर्मा - 687 वोट
वार्ड 12: अनीता श्रीवास्तव - 821 वोट
वार्ड 13: रिया शुक्ला - 553 वोट
वार्ड 14: अश्वनी कुमार सिंह - 688 वोट
वार्ड 15: राजू प्रजापति - 374 वोट
वार्ड 16: अशोक बिरुवा - 553 वोट
वार्ड 17: अनीता देवगम - 1118 वोट
वार्ड 18: जूली परवीन - 1926 वोट
वार्ड 19: रानी परवीन - 2254 वोट
वार्ड 20: इरफाना खातून - 776 वोट
वार्ड 21: इरशाद अहमद अंसारी - 785 वोट
वार्ड 22: एक भी प्रत्याशी का नामांकन नहीं
वार्ड 23: होमा आफरीन - 1948 वोट
वार्ड 24: नूरुल हक अंसारी - 727 वोट
वार्ड 25: नाहिद उरूज - 713 वोट
वार्ड 26: गुलाम मुस्तफा रजा - 758 वोट
वार्ड 27: शगुफ्ता यासमीन - 1467 वोट
वार्ड 28: जेबा फरहीन - 1493 वोट
वार्ड 29: परवीन बानो - 819 वोट
वार्ड 30: विनोद रविदास - 1000 वोट
वार्ड 31: पूनम मिश्रा - 884 वोट
वार्ड 32: प्रियंका सिंह - 775 वोट
वार्ड 33: प्रत्याशी के निधन से चुनाव स्थगित
वार्ड 34: हेमन्त कुमार सिंह - 431 वोट
वार्ड 35: नौशाद आलम - 780 वोट
वार्ड 36: ललिता प्रधान - 896 वोट
