पत्नी ने पति की सरकारी जॉब पाने को खुद उजाड़ा मांग का सिंदूर, मंगलेश पाल हत्याकांड में खुलासा

झारखंड के हजारीबाग जिले में अपने पति की हत्या करने के आरोप में एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पत्नी पति को मारकर उसकी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की सरकारी जॉब पाना चाहती थी।

झारखंड की हजारीबाग पुलिस ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) कर्मी मंगलेश पाल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मंगेश की पत्नी ने पति की नौकरी पाने और प्रेमी संग शादी करने के लिए खुद ही अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ा था। पुलिस ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी सोनाली कुमारी उर्फ नीतू और उसके प्रेमी कौशिक कुमार नौनिया को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए दाउली और चाकू समेत कई सामान बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर की सुबह करीब 5:30 बजे ग्रामीणों ने गिद्दी थाना प्रभारी को सूचना दी कि मेन गेट गिद्दी ए स्थित सीसीएल कर्मी मंगलेश पाल के घर में अज्ञात अपराधियों ने लूट के दौरान उनकी पत्नी के हाथ-पैर और मुंह बांधकर धारदार हथियार से मंगलेश की हत्या कर दी है।

सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव अमित आनंद के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने एफएसएल, फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ और डॉग स्क्वॉड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर तकनीकी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए।

पति की हत्या के बाद लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाई पुलिस के मुताबिक, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी सोनाली को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपने प्रेमी कौशिक कुमार और एक नाबालिग सहयोगी के साथ मिलकर मंगलेश की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए खून साफ करने का प्रयास किया गया और पुलिस को गुमराह करने के लिए सोनाली के हाथ-पैर और मुंह बांधकर लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाई गई।

कई अहम सबूत बरामद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून लगा दाउली और चाकू, खून लगा पोछा, मोबाइल फोन, जले हुए मोबाइल के अवशेष, आरोपियों के खून लगे कपड़े और चप्पल बरामद किए हैं।

सोनाली का ममेरा भाई है प्रेमी जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि मृतक की पत्नी सोनाली ने कथित तौर पर अपने पति की सीसीएल नौकरी हासिल करने और अपने प्रेमी से शादी करने के उद्देश्य से हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार, प्रेमी मृतका का ममेरा भाई बताया गया है।