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'...इसलिए उसे पसंद नहीं करता'; नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वाले आरोपी ने पकड़े जाने पर क्या बताई वजह?

By Sourabh Jain
पीटीआई
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मीडियाकर्मियों ने जब आरोपी ने पूछा कि क्या आपको पीटा गया है, तो आरोपी ने कहा- 'हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक शेर हूं, इन लोगों की कोई औकात नहीं है।'

झारखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के विरोध में वामपंथी छात्र संगठनों AISA और SFI ने शुक्रवार को राजधानी रांची में विधानसभा की ओर एक विरोध मार्च का आयोजन किया। इस दौरान बिरसा चौक के पास AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने काली स्याही फेंक दी और उन पर 'देश-विरोधी' होने का आरोप लगाया। घटना के बाद मार्च में मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों ने युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी, हालांकि इसी बीच पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

आरोपी युवक की पहचान सामने नहीं आ सकी है, लेकिन जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी, तब उसने 'उमर खालिद मुर्दाबाद' का नारा लगाया। इसी दौरान मीडिया से हुई संक्षिप्त बातचीत में आरोपी ने नेहा पर राष्ट्रद्रोही होने का आरोप लगाया और कहा कि ‘नेहा बोरा उमर खालिद की समर्थक है, इस वजह से मैं उसे पसंद नहीं करता और इसी के चलते मैंने उस पर स्याही फेंकी है।’

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'मैं एक शेर हूं, इनकी कोई औकात नहीं'

आरोपी ने आगे कहा कि 'ये लोग देशद्रोही हैं।' वहीं जब मीडियाकर्मियों ने उससे पूछा कि क्या आपको पीटा गया है, तो आरोपी ने कहा- 'हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कुत्तों के बीच मैं एक शेर हूं, इन लोगों की कोई औकात नहीं है। ये सब देशद्रोही हैं।'

उमर खालिद मुर्दाबाद का नारा लगाया;नेहा पर स्याही फेंकने वाले आरोपी ने क्या बताया

दरअसल यह घटना राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर निकाले जा रहे एक मार्च के दौरान सामने आई। घटना की जानकारी देते हुए AISA की नेता शिवानी ने कहा, 'हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक व्यक्ति निकला और उसने बोरा पर स्याही फेंक दी।'

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नेहा बोलीं- ये साधारण स्याही हमारा क्या बिगाड़ लेगी

इस घटना के तुरंत बाद नेहा बोरा ने वहां मौजूद छात्रों को संबोधित किया और इस हमले का आरोप RSS व भाजपा से जुड़े लोगों पर लगाते हुए कहा कि, ‘20 जुलाई को हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, हमारे खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जब हम नहीं डरे तो ये साधारण स्याही हमारा क्या बिगाड़ सकती है।’

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नेहा ने लिखा- हम इस स्याही से भविष्य लिखेंगे

वहीं इस घटना के बाद शेयर की एक सोशल मीडिया पोस्ट में नेहा ने काली स्याही लगे कपड़ों में अपना एक फोटो शेयर किया और उसके साथ लिखा, 'झारखंड के रांची में RSS-बीजेपी के गुंडों ने मुझ पर और करीब 20 अन्य महिलाओं पर स्याही फेंकी। उनके लिए स्याही दूसरों को शर्मिंदा करने का एक जरिया है, लेकिन हम इसी स्याही से भविष्य लिखेंगे।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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