Man trampled to death by elephant in Jharkhand Bokaro
हाथी ने सूंड में जकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला, फिर कुचलकर मार डाला; झारखंड में दर्दनाक घटना

हाथी ने सूंड में जकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला, फिर कुचलकर मार डाला; झारखंड में दर्दनाक घटना

संक्षेप:

झारखंड में बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। जंगली हाथी ने एक युवक को गाड़ी से खींचकर कुचलकर मार डाला। घटना के बाद राहगीरों में दहशत का माहौल है। वहीं, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई गांवों में लोग एक हमलावर हाथी से बचने के लिए छतों पर सो रहे हैं। 

Jan 19, 2026 02:38 pm IST
झारखंड में बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। जंगली हाथी ने एक युवक को गाड़ी से खींचकर कुचलकर मार डाला। घटना के बाद राहगीरों में दहशत का माहौल है। वहीं, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई गांवों में लोग एक हमलावर हाथी से बचने के लिए छतों पर सो रहे हैं। इस हाथी ने अब तक 20 लोगों की जान ले ली है।

झारखंड में बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र के कंडेर गांव के पास रविवार रात को जंगली हाथियों ने एक युवक को कार से खींचकर बुरी तरह कुचलकर मार डाला। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक रविंद्र सब्जी विक्रेता था। हाथियों ने सिमराबेड़ा महतो टोला के पास सड़क पर ओमनी कार से जा रहे युवक को खींचकर बाहर निकाला और घसीट कर खेत में ले जाकर कुचलकर मार डाला।

सब्जी बेचकर गांव जा रहा था

सूत्रों ने बताया कि हर रोज की तरह रविंदर रामगढ़ से सब्जी बेचकर कंडेर गांव जा रहा था। इस दौरान उसके साथ यह घटना घटी। इसके पूर्व सिमराबेड़ा के पास ग्रामीणों ने उसे आगे नहीं जाने की सलाह दी थी, लेकिन वह नहीं माना। घटना के बाद राहगीरों में दहशत का माहौल है। जिले में हाथियों का आतंक है, फिर भी वन विभाग के अधिकारी ऐसी घटनाओं को रोकने पर सकारात्मक पहल नहीं कर पा रही है।

छतों पर सो रहे हैं और रात में पहरा दे रहे लोग

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई गांवों में लोग एक हमलावर हाथी से बचने के लिए छतों पर सो रहे हैं और रात में पहरा दे रहे हैं। इस हाथी ने अब तक 20 लोगों की जान ले ली है। हाथी के हमले से 13 वर्षीय जयपाल सिंह मेराल सबसे अधिक प्रभावित है।

बरबरिया गांव के मेराल ने इस महीने की शुरुआत में हाथी के हमले में अपने लगभग पूरे परिवार को खो दिया। ग्रामीणों के अनुसार, इस दुखद घटना से सदमे में आए सातवीं कक्षा के छात्र ने खाना, बोलना और स्कूल जाना बंद कर दिया है। मेराल के मामा तुपरा लगुरी ने कहा कि वह बिल्कुल चुप हो गया है। उसने पूरी घटना देखी है। मेराल अब नोआमुंडी ब्लॉक के बरबरिया गांव में अपने मामा के साथ रह रहा है।

पुआल बिछाकर तिरपाल के नीचे सोते हैं

मझगांव ब्लॉक के बेनीसागर गांव में खरपोस पंचायत के मुखिया प्रताप चंद्र चट्टार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि हमें 'वन मित्र' ने बताया कि हाथी बेनीसागर और ओडिशा के मयूरभंज जिले के जंगलों के बीच घूम रहा है। वह कभी भी गांव में घुस सकता है। उन्होंने कहा कि लोग छतों पर पुआल बिछाकर तिरपाल के नीचे सोते हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
