हाथी ने सूंड में जकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला, फिर कुचलकर मार डाला; झारखंड में दर्दनाक घटना
झारखंड में बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। जंगली हाथी ने एक युवक को गाड़ी से खींचकर कुचलकर मार डाला। घटना के बाद राहगीरों में दहशत का माहौल है। वहीं, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई गांवों में लोग एक हमलावर हाथी से बचने के लिए छतों पर सो रहे हैं। इस हाथी ने अब तक 20 लोगों की जान ले ली है।
झारखंड में बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र के कंडेर गांव के पास रविवार रात को जंगली हाथियों ने एक युवक को कार से खींचकर बुरी तरह कुचलकर मार डाला। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक रविंद्र सब्जी विक्रेता था। हाथियों ने सिमराबेड़ा महतो टोला के पास सड़क पर ओमनी कार से जा रहे युवक को खींचकर बाहर निकाला और घसीट कर खेत में ले जाकर कुचलकर मार डाला।
सब्जी बेचकर गांव जा रहा था
सूत्रों ने बताया कि हर रोज की तरह रविंदर रामगढ़ से सब्जी बेचकर कंडेर गांव जा रहा था। इस दौरान उसके साथ यह घटना घटी। इसके पूर्व सिमराबेड़ा के पास ग्रामीणों ने उसे आगे नहीं जाने की सलाह दी थी, लेकिन वह नहीं माना। घटना के बाद राहगीरों में दहशत का माहौल है। जिले में हाथियों का आतंक है, फिर भी वन विभाग के अधिकारी ऐसी घटनाओं को रोकने पर सकारात्मक पहल नहीं कर पा रही है।
छतों पर सो रहे हैं और रात में पहरा दे रहे लोग
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई गांवों में लोग एक हमलावर हाथी से बचने के लिए छतों पर सो रहे हैं और रात में पहरा दे रहे हैं। इस हाथी ने अब तक 20 लोगों की जान ले ली है। हाथी के हमले से 13 वर्षीय जयपाल सिंह मेराल सबसे अधिक प्रभावित है।
बरबरिया गांव के मेराल ने इस महीने की शुरुआत में हाथी के हमले में अपने लगभग पूरे परिवार को खो दिया। ग्रामीणों के अनुसार, इस दुखद घटना से सदमे में आए सातवीं कक्षा के छात्र ने खाना, बोलना और स्कूल जाना बंद कर दिया है। मेराल के मामा तुपरा लगुरी ने कहा कि वह बिल्कुल चुप हो गया है। उसने पूरी घटना देखी है। मेराल अब नोआमुंडी ब्लॉक के बरबरिया गांव में अपने मामा के साथ रह रहा है।
पुआल बिछाकर तिरपाल के नीचे सोते हैं
मझगांव ब्लॉक के बेनीसागर गांव में खरपोस पंचायत के मुखिया प्रताप चंद्र चट्टार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि हमें 'वन मित्र' ने बताया कि हाथी बेनीसागर और ओडिशा के मयूरभंज जिले के जंगलों के बीच घूम रहा है। वह कभी भी गांव में घुस सकता है। उन्होंने कहा कि लोग छतों पर पुआल बिछाकर तिरपाल के नीचे सोते हैं।