रांची में युवक की गला रेतकर हत्या, 2 दिन से बंद झोपड़ी में मिला शव
रांची के जगन्नाथपुर में योगदा सत्संग कॉलेज के पास झोपड़ी में रहने वाले 28 साल के युवक पवन सिंह की गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक का गुप्तांग भी काट दिया था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर शुक्रवार को झोपड़ी से पवन सिंह का शव बरामद किया।
रांची के जगन्नाथपुर में योगदा सत्संग कॉलेज के पास झोपड़ी में रहने वाले 28 साल के युवक पवन सिंह की गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक का गुप्तांग भी काट दिया था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर शुक्रवार को झोपड़ी से पवन सिंह का शव बरामद किया। वह गुमला जिला के सिसई थाना क्षेत्र के नागफेनी गांव का रहने वाला था और पेशे से होटल-रेस्तरां में बावर्ची का काम करता था।
पुलिस के मुताबिक, जिस झोपड़ी से पवन का शव मिला, उसका दरवाजा पिछले दो दिन से बंद था। मामले की जानकारी होने पर मृत युवक की बहन प्रीति कुमारी परिजनों के साथ शुक्रवार को दिन में रिम्स पहुंची। उसकी लिखित शिकायत पर महिला सीमा देवी समेत अन्य अज्ञात लोगों पर हत्या का केस दर्ज कराया है। बताया गया है कि पहले से विवाहित सीमा देवी उसके भाई को अपने साथ रखती थी। सीमा देवी द्वारा दूसरे युवकों से बातचीत का पवन बराबर विरोध करता था। अंदेशा जताया गया है कि इसी वजह से सीमा ने कुछ लोगों के साथ षड्यंत्र कर पवन की हत्या करा दी है। घटना के बाद से नामजद महिला सीमा फरार है। पुलिस की टीम महिला की तलाश में छापेमारी कर रही है।
रिश्ते में मौसी है हत्या की घटना में नामजद सीमा
परिवार के सदस्यों ने बताया गया कि युवक पवन की हत्या में नामजद सीमा देवी रिश्ते में उसकी मौसी लगती है। सीमा देवी मृतक पवन की चाची की चचेरी बहन है। उसका मायका गुमला जिला के पूसो हर्री गांव में और ससुराल लापुंग थाना क्षेत्र के सहदा हुटार गांव में है। यहां उसका पति गोवर्धन सिंह अपने दो जवान पुत्रों के साथ रहते हैं।
पिता बचपन में गुजर गए मां कैंसर से है पीड़ित
दो भाई बहन में इकलौता पवन सिंह के पिता लोकनाथ सिंह बचपन में ही गुजर गए थे। वहीं, मां शंकरी देवी कैंसर रोग से पीड़ित हैं। उस परिवार में बीमार मां और बहन प्रीति कुमारी के अलावा और कोई नहीं है। बताया गया कि पवन कहीं भी काम करने के बाद सीमा देवी के पास रहने के लिए चला आता था। उसने हाल के दिनों में कभी भी अपने पैत्तृक आवास नहीं गया था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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