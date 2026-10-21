वेज रोल के लिए विवाद के बीच फूड स्टॉल पर खूनी संघर्ष, 4 लोगों को चाकू से गोदा; 1 की मौत

झारखंड के आदित्यपुर में कल देर रात एक फूड स्टॉल पर वेज रोल परोसने में देरी को लेकर हुआ विवाद बाद में खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि फूड स्टॉल मालिक ने अपने कर्मचारियों संग मिल कुछ लोगों पर चाकू से हमला बोल दिया, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में बुधवार को दुर्गा पूजा पंडाल के पास एक फूड स्टॉल पर 'वेज रोल' परोसने को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस हमले में तीन अन्य लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, घटना आदित्यपुर में एआईएडीए भवन के पास रात करीब साढ़े 12 बजे हुई। मृतक की पहचान जमशेदपुर के मानगो निवासी शेखर के रूप में हुई है। वह अपने एक दोस्त के साथ पंडाल गया था और उसने एक फूड स्टॉल पर 'वेज रोल' ऑर्डर किया था।

पुलिस ने बताया कि दुकान मालिक ने कथित रूप से ऑर्डर देने में देरी की, जिसके बाद शेखर ने ऑर्डर रद्द करने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

इलाज के दौरान युवक की मौत दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने बीच-बचाव करके मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि दुकान मालिक और उसके कर्मचारियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में चार लोग घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल शेखर को बाद में जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) अनुभव भारद्वाज ने बताया कि यह घटना पुरानी रंजिश का नतीजा है और मामले की जांच चल रही है।

दुर्गा पूजा में सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कडे़ सुरक्षा इंतजामों का दावा किया। रांची के एसएसपी ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख एवं संवेदनशील दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के क्रम में एसएसपी ने रातू, नगड़ी, कांके और नामकुम सहित अन्य थाना क्षेत्रों में स्थित प्रमुख पूजा पंडालों का भ्रमण किया। उन्होंने पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सुगम आवागमन और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी और केंद्रीय शांति समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। एसएसपी ने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों को पूजा पंडालों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने तथा भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाए रखा जाए, ताकि पूजा-अर्चना के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को सतर्क एवं तत्पर रहने को कहा गया।

उन्होंने पूजा समितियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और किसी भी तरह की विधि-व्यवस्था संबंधी समस्या सामने आने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। रांची पुलिस ने आम नागरिकों से दुर्गा पूजा के दौरान शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने तथा संदिग्ध गतिविधि या विधि-व्यवस्था से संबंधित समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे।