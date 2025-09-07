पत्नी के इलाज के लिए बेच दिया बच्चा, अब CM हेमंत सोरेन ने लिया ऐक्शन; गांव पहुंची टीम

पलामू में एक गांव में भूख और बीमारी से विवश दंपति द्वारा मात्र 50 हजार रुपये में अपने नवजात शिशु को बेच देने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद प्रशासन और बाल संरक्षण संस्थाएं हरकत में आ गई हैं।

पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में भूख और बीमारी से विवश दंपति द्वारा मात्र 50 हजार रुपये में अपने नवजात शिशु को बेच देने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद प्रशासन और बाल संरक्षण संस्थाएं हरकत में आ गई हैं। हिन्दुस्तान अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मामले में संज्ञान लिया है।

उन्होंने शनिवार शाम पलामू के उपायुक्त को गहन जांच करने, पीड़ित परिवार को तत्काल हरसंभव सहायता मुहैया कराने और नवजात शिशु को माता-पिता के पास सुरक्षित वापस लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है और संबंधित विभागों को परिवार की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।