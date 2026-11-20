गोलियों से गूंजा रांची! पैसों के लेनदेन में युवक को भून डाला, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार
रांची में भीषण गोलीबारी का मामला सामने आया है। यहां गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद गोलीबारी हुई थी।
झारखंड की राजधानी रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां पैसों के लेनदेन में भीषण गोलीबारी हुई। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के रातू रोड इंद्रपुरी रोड नंबर एक में बुधवार देर रात गोलीबारी में एक युवक की हुई मौत में पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी अभिषेक और विकास महतो के बीच 17 लाख रुपए के लेनदेन का विवाद था। बताया जा रहा है कि विकास ने किसी काम को लेकर तीन बार में 17 लाख रुपए आरोपी अभिषेक से ब्याज पर कर्ज लिया था। इस एवज में हर महीने अभिषेक को ब्याज के रूप में 1.20 लाख रुपये देने थे।
विकास ने कुछ माह आरोपी को ब्याज दिया। इसके बाद आरोपी उस पर ब्याज सहित 40 लाख रुपए मांगने लगा। जिसे विकास ने देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर आरोपी अभिषेक और विकास के बीच विवाद शुरू हो गया था। विकास ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर दोनों में कई बार विवाद हो चुका है। इधर, पुलिस को यह भी पता चला है कि आरोपी अभिषेक जमीन के अलावा जुआ खेलने वालों को पैसा भी फाइनांस करता है। पुलिस गिरफ्तार पांचों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
पहले बकझक हुई, फिर एक घंटे बाद ताबड़तोड़ फायरिंग
जानकारी के अनुसार, रात करीब 11:30 बजे एक दर्जन से अधिक युवक विकास महतो के इंद्रपुरी स्थित घर पहुंचे थे। वहां दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक कहासुनी हुई। इसके बाद मामला शांत हो गया और युवक वहां से चले गए। बताया गया कि एक घंटे बाद रात करीब पौने एक बजे आरोपी दोबारा पहुंचे और घर के बाहर गाली-गलौज करने लगे। लेकिन विकास घर के भीतर ही रहा। इसी बीच आरोपी अभिषेक और उसके साथियों ने पिस्टल से विकास के घर पर फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड की फायरिंग में गोली विकास के छोटे भाई मिथिलेश उर्फ छोटू को जा लगी। इसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
लोग देते रहे सूचना, मौत के बाद पहुंची पुलिस
घटना में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि पैसों को लेकर दो बार विवाद हुआ। पहली बार में हाथापायी हुई। इसकी सूचना सुखदेवनगर थाना को दी गई। इस पर पुलिस अफसरों ने पहुंचने की बात कही। लेकिन थाना से कोई भी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर नहीं आया। रात जब गोलीबारी शुरू हुई, तब भी स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। लेकिन घटना के करीब एक घंटे बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब तक छोटू की मौत हो चुकी थी। लोगों का कहना है कि यदि पुलिस समय पर पहुंच जाती तो शायद छोटू की जान नहीं जाती।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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