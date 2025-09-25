जमीन विवाद में 3 बच्चों समेत 5 लोगों को मार डाला था, झारखंड की अदालत ने सुनाई मौत की सजा

झारखंड में जमीन विवाद में 5 लोगों की हत्या करने के दोषी एक आदमी को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल थे। अदालत ने इस घटना को क्रूर और दुर्लभतम मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई।

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक अदालत ने गुरुवार को पांच लोगों की हत्या के जुर्म में एक आदमी को मौत की सजा सुनाई। दोषी ने जमीन विवाद में अपने ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी थी। मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल थे। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिंद्र नाथ सिन्हा ने चुन्नू मांझी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया।

घटना के अनुसार, परिवार की जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया गया और उससे मिली रकम चार भाइयों में बांट दी गई। हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार चुन्नू को लगा कि उसे कम पैसे मिले हैं। गुस्से में आकर चुन्नू ने अपने भाई रवि, उसकी पत्नी कल्पना और उनके तीन बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद वह कुल्हाड़ी लेकर दूसरे भाई सिद्धू के घर पहुंचा।

सिद्धू के दरवाजा खोलते ही चुन्नू ने उन पर और उनकी मां पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उनके घर और उनके दोपहिया वाहन को आग लगा दी। पुलिस ने चुन्नू को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 23 फरवरी, 2019 को चांडिल उप-मंडल के पुडिसिली गांव में हुई थी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक हर्षवर्धन ने बताया कि अदालत ने इस घटना को क्रूर और दुर्लभतम मानते हुए चुन्नू को मौत होने तक फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने फोरेंसिक साक्ष्यों और 11 गवाहों के बयानों के आधार पर चुन्नू को दोषी ठहराया।