Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़man murder mother with sharp weapon in east singhbhum jharkhand
मर्डर से दहला पूर्वी सिंहभूम! बेटे ने धारदार हथियार से मां को मार डाला; सरेंडर

मर्डर से दहला पूर्वी सिंहभूम! बेटे ने धारदार हथियार से मां को मार डाला; सरेंडर

संक्षेप: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के चाकुलिया में बेटे ने पारिवारिक विवाद में अपनी मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद खुद थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया है।

Fri, 24 Oct 2025 08:06 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
share Share
Follow Us on

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के चाकुलिया में बेटे ने पारिवारिक विवाद में अपनी मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। घटना बुधवार रात की कुचियाशोली पंचायत के जीरापाड़ा गांव के राणा टोला की है। पुलिस ने आरोपी जब्बर सिंह की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया।

जानकारी के मुताबिक, जब्बर का मां सुधा बाला देवी(77) से किसी बात पर बुधवार को विवाद हो गया। वह घर में सो रही थी, इसी दौरान उसने हत्या कर दी। लाश को कपड़ा से ढंककर घर से भाग निकला। गुरुवार सुबह थाना में जाकर सरेंडर कर दिया। आरोपी का पुत्र मंगल सिंह बुधवार की शाम को ससुराल गया था। ‌घर में जब्बर और मां सुधा थे। पुलिस ने चेकडैम के पास झाड़ियों से हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया। बड़े पुत्र मनसा राम सिंह के बयान पर केस दर्ज किया है। दूसरी ओर आरोपी जब्बर सिंह का कहना है कि मां और मेरा बेटा भोजन नहीं देते थे। परेशान भी करते थे, इसलिए मैंने मां की हत्या कर दी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।