ईएमआई को लेकर छोटे भाई को ट्रक से कुचलकर मार डाला, झारखंड में दो भाइयों के बीच खूनी विवाद
संक्षेप: झारखंड में बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। दोनों के बीच कर्ज की किस्त चुकाने को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को ट्रक से कुचलकर मार डाला। घटना के बाद वह ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
झारखंड के देवघर जिले में रविवार को कर्ज की किस्त चुकाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को ट्रक से कुचल दिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना देवीपुर थाना क्षेत्र में दोपहर के आसपास हुई। आरोपी संजीत जायसवाल (42) ने कथित तौर पर अपने छोटे भाई बिट्टू (35) को ट्रक से कुचल दिया। बिट्टू चौधरीडीह मेन रोड पर सड़क किनारे एक ढाबे के पास अपनी मोटरसाइकिल धो रहा था। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद संजीत अपना ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया।
देवीपुर थाने के प्रभारी संदीप कृष्ण ने पीटीआई-भाषा को बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि बिट्टू के नाम पर खरीदे गए ट्रक की ईएमआई के भुगतान को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। घटना के समय संजीत कथित तौर पर शराब के नशे में था और अपराध करने के बाद मौके से फरार हो गया।
अधिकारी ने आगे कहा कि परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि संजीत सात भाइयों में दूसरे नंबर का था, जबकि मृतक बिट्टू पांचवें नंबर का था। संजीत के अनुरोध पर बिट्टू ने उसे एक मिनी ट्रक खरीदने में मदद की ताकि वह अपनी आजीविका कमा सके। हालांकि, वाहन की ईएमआई के भुगतान को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।
थाना प्रभारी ने बताया कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद संजीत ने बकाया राशि देने से इनकार कर दिया। रविवार सुबह बिट्टू अपने रेस्टोरेंट के बाहर अपनी बाइक साफ कर रहा था। सुबह से ही शराब पी रहे संजीत ने अचानक अपना ट्रक स्टार्ट कर दिया और बिट्टू को कुचल दिया।
पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।