Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Man mows down younger brother with truck after dispute over EMI in jharkhand
ईएमआई को लेकर छोटे भाई को ट्रक से कुचलकर मार डाला, झारखंड में दो भाइयों के बीच खूनी विवाद

ईएमआई को लेकर छोटे भाई को ट्रक से कुचलकर मार डाला, झारखंड में दो भाइयों के बीच खूनी विवाद

संक्षेप: झारखंड में बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। दोनों के बीच कर्ज की किस्त चुकाने को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को ट्रक से कुचलकर मार डाला। घटना के बाद वह ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

Sun, 19 Oct 2025 07:40 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, देवघर
share Share
Follow Us on

झारखंड में बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। दोनों के बीच कर्ज की किस्त चुकाने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को ट्रक से कुचलकर मार डाला। घटना के बाद वह ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

झारखंड के देवघर जिले में रविवार को कर्ज की किस्त चुकाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को ट्रक से कुचल दिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना देवीपुर थाना क्षेत्र में दोपहर के आसपास हुई। आरोपी संजीत जायसवाल (42) ने कथित तौर पर अपने छोटे भाई बिट्टू (35) को ट्रक से कुचल दिया। बिट्टू चौधरीडीह मेन रोड पर सड़क किनारे एक ढाबे के पास अपनी मोटरसाइकिल धो रहा था। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद संजीत अपना ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया।

देवीपुर थाने के प्रभारी संदीप कृष्ण ने पीटीआई-भाषा को बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि बिट्टू के नाम पर खरीदे गए ट्रक की ईएमआई के भुगतान को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। घटना के समय संजीत कथित तौर पर शराब के नशे में था और अपराध करने के बाद मौके से फरार हो गया।

अधिकारी ने आगे कहा कि परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि संजीत सात भाइयों में दूसरे नंबर का था, जबकि मृतक बिट्टू पांचवें नंबर का था। संजीत के अनुरोध पर बिट्टू ने उसे एक मिनी ट्रक खरीदने में मदद की ताकि वह अपनी आजीविका कमा सके। हालांकि, वाहन की ईएमआई के भुगतान को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

थाना प्रभारी ने बताया कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद संजीत ने बकाया राशि देने से इनकार कर दिया। रविवार सुबह बिट्टू अपने रेस्टोरेंट के बाहर अपनी बाइक साफ कर रहा था। सुबह से ही शराब पी रहे संजीत ने अचानक अपना ट्रक स्टार्ट कर दिया और बिट्टू को कुचल दिया।

पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।